Domani, domenica 2 ottobre, andrà in onda la terza puntata di Amici. Le anticipazioni della registrazione che c'è stata mercoledì scorso, 28 settembre, fanno sapere che nessun allievo è stato eliminato ma molti hanno rischiato: Niveo e Wax sono andati in sfida e l'hanno vinto, mentre Piccolo G l'ha sostenuta a porte chiuse. Ludovica e Mattia sono stati i migliori ballerini secondo la giudice Anbeta, mentre Achille Lauro ha criticato i cantanti della classe. Alessandra Celentano, inoltre, ha sospeso la maglia di Ramon perché le è andato contro in settimana.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Amici di Maria De Filippi tornerà in onda domenica 2 ottobre con uno speciale che è stato registrato alcuni giorni fa. In rete sono già disponibili tutte le anticipazioni di quello che è successo in studio, a partire dai nomi dei ragazzi che hanno rischiato l'eliminazione.

Anche se non ci sono state esclusioni dirette, tre cantanti sono finiti sulla graticola o per un provvedimento disciplinare o per una proposta avanzata da un professore.

Wax, per esempio, ha dovuto affrontare un talento esterno su richiesta di Rudy Zerbi. Sfida vinta anche per Niveo, che ha pagato lo scotto di aver trasgredito le regole assieme agli altri della sua categoria.

La produzione ha punito anche Piccolo G, ma la sua sfida è stata rimandata a fine riprese, ovvero si è svolta a porte chiuse e senza pubblico.

L'ira della maestra di Amici

Per quanto riguarda i ballerini, nel corso della terza puntata di Amici saranno giudicati da Anbeta. La professionista assegnerà i voti più alti a Mattia Zenzola e a Ludovica, complimentandosi con entrambi per le esibizioni che hanno portato sul palco.

La giovane danzatrice della scuola, poi, sarà al centro di una polemica che coinvolgerà il suo prof Emanuel Lo, il compagno di classe Ramon e la maestra Celentano.

Quest'ultima chiederà la messa in onda di un video in cu si sente il suo allievo di classico suggerire alla collega di opporsi alla richiesta di indossare delle culotte per eseguire un compito della docente di danza. Furiosa per il comportamento ribelle del talento della sua squadra, Alessandra gli sospenderà la maglia per punizione.

Tensione anche nella commissione interna per pareri discordanti su Rita, Ludovica e Asia, ballerine seguite rispettivamente da Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

La critica di Achille Lauro ai cantanti di Amici

Le anticipazioni della terza puntata di Amici 22, poi, fanno sapere che a giudicare la gara settimanale dei cantanti è stato Achille Lauro. Il poliedrico artista premierà alcuni allievi rispetto ad altri ma si dirà parecchio insoddisfatto delle esibizioni alle quali ha assistito: secondo lui, i giovani dovrebbero mostrare più personalità sul palco.

Sempre restando in tema canto, tutti i ragazzi della categoria tranne Aaron saranno rimproverati dagli addetti ai lavori per essere usciti dallo studio quando non avrebbero potuto.

Il provvedimento disciplinare scelto dalla produzione consiste nella messa in sfida di coloro che si sarebbero classificati ultimi nella competizione valutata da Lauro, ovvero Niveo e Piccolo G.

Gli ospiti musicali della puntata: i Pinguini Tattici Nucleari, che interpreteranno il loro nuovo singolo "Ricordi".

Spazio anche per il Gossip con un video dedicato al misterioso nuovo fidanzato della maestra Celentano, un altro sui consigli di stile di Ramon ai compagni di classe e il racconto del pubblico presente su parecchi abbracci che Rita e Niveo si sarebbero scambiati durante le pause pubblicitarie (i due potrebbero essere la prima coppia di quest'anno).