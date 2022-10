Domenica 22 ottobre, la maestra Celentano ha chiesto a Mattia Zenzola di effettuare una coreografia con un determinato pantalone. Dal momento che il ragazzo si è presentato con un diverso indumento, l'insegnante ha chiesto una spiegazione. L'allievo di Amici 22 ha spiegato di avere avuto un'incomprensione con la costumista, ma quest'ultima ha ribadito di essere stata chiara fin dall'inizio.

La versione del ballerino

Nel corso di una coreografia, Mattia Zenzola avrebbe dovuto indossare un pantalone indicato dalla maestra Celentano. L'allievo seguito da Raimondo Todaro però ha scelto di indossare un indumento diverso da quello richiesto.

Nella giornata di martedì 25 ottobre, il ballerino ha spiegato all'insegnante di danza classica perché ha fatto di "testa sua". Scendendo nel dettaglio, Mattia ha confidato di avere avuto un'incomprensione con la costumista del talent show. A detta di Mattia, la richiesta era stata quella di sentire la produzione o la stessa insegnante se poteva o meno indossare un suo pantalone.

Nel momento in cui non ha ricevuto un sì o un no, Mattia Zenzola ha scelto di effettuare la performance con il suo pantalone.

Le parole della costumista

Intervenuta in collegamento telefonico, la costumista ha smentito la versione di Mattia Zenzola.

Giulia ha spiegato di essere stata subito chiara nei confronti dell'allievo: "Gli ho detto più di una volta che era obbligato a metterlo".

Nonostante gli avvertimenti l'allievo ha deciso lo stesso di non ascoltare la costumista: "La verità è che mi hai detto che ti saresti preso la responsabilità di questa cosa". Nel momento in cui Mattia Zenzola ha continuato a negare tale versione, la costumista lo ha rimproverato: "Stai mettendo in dubbio il mio lavoro e di tutto il team che c'è dietro".

La maestra Celentano ha chiesto di sanzionare Mattia per non aver indossato nella puntata di domenica i pantaloni previsti per la coreografia e si confronta telefonicamente con la costumista #Amici22 pic.twitter.com/WBaQBmoS3r — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 25, 2022

La punizione della maestra Celentano

Dopo aver messo a confronto le due versioni dei fatti, la maestra Celentano ha deciso di dare una punizione a Mattia Zenzola.

Nello specifico, l'insegnante ha chiesto al ballerino di latino-americano di scrivere un tema dal titolo "la sanzione". L'intento dell'insegnante di danza classica è quello di capire se l'allievo di Amici 22 abbia o meno capito il suo errore.

La docente ha riferito al ballerino che quel pantalone era stato fatto cucire su misura per lui sul modello di Umberto. Inoltre, Celentano ha creduto alla versione della costumista: "Hai detto che non vi siete capiti perché c'è stata una comunicazione poco chiara". A detta della docente, Mattia Zenzola dovrebbe essere più sincero altrimenti passa per una persona che vuole prendersi gioco di chi ha di fronte: "Sembra uno stupidino o un parafondello".