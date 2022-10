Federica Aversano è stata scelta da Maria De Filippi per salire sul trono di Uomini e donne. Durante il suo percorso, la giovane sta dimostrando di avere un certo feeling con Federico. In queste ore, però, la blogger Deianira Marzano ha riportato una segnalazione sul corteggiatore romano: il ragazzo sarebbe stato avvistato a cena con alcuni suoi amici e con la sua ex fidanzata.

La segnalazione

Martedì 25 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Stando alle indiscrezioni, Federico Breschini - corteggiatore di Federica Aversano - non era presente.

Al momento non è chiaro quale sia stato il motivo della sua assenza nello studio del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, Deianira Marzano ha riportato una segnalazione ricevuta sul corteggiatore. Nella stories pubblicata dalla blogger, si leggono testuali parole: "Lui non è andato in puntata, ma ieri sera era a cena con i suoi amici e c'era anche la sua ex".

Infine, l'autrice della segnalazione si è augurata che la ragazza a cena con Federico Breschini fosse la sua ex dal momento che il giovane romano sta corteggiando Federica Aversano.

Federica Aversano criticata da Tina Cipollari

Non è chiaro come reagirà la tronista davanti alla segnalazione riguardante Federico Breschini: i due ex si trovavano allo stesso tavolo, ma non si sono mai lasciati andare a effusioni amorose.

La tronista campana sta effettuando un percorso tutto in salita all'interno di Uomini e Donne. Da un lato c'è chi la sostiene già dai tempi del corteggiamento di Matteo Ranieri - Federica aveva corteggiato il tronista ligure ma non era stata scelta - mentre dall'altro c'è chi la definisce troppo piena di sé. A tal proposito, la stessa Tina Cipollari sostiene che Federica stia sbagliando l'approccio con i suoi corteggiatori.

Fino ad oggi la 28enne non ha ancora baciato nessuno dei suoi corteggiatori a differenza degli altri tronisti di questa stagione.

Federico porta un regalo in puntata che commuove la tronista

Federico Breschini potrebbe essere la scelta di Federica Aversano al termine del suo percorso. Tra i due c'è un bellissimo feeling fin dalle prime puntate di Uomini e Donne.

Nella precedente puntata il corteggiatore romano ha dimostrato di essere pronto ad avere una "famiglia allargata". Nello specifico, Federico ha portato in studio un regalo per il figlio di Federica. Tale gesto significa che Breschini in un'eventuale conoscenza lontano dai riflettori vuole includere anche il figlio della tronista.

Federico ha dimostrato di avere carattere: il corteggiatore si è detto in disaccordo con Aversano, nel momento in cui ha deciso di uscire con uno dei cavalieri del Trono Over.