Domenica 16 ottobre andrà in onda la quinta puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Anche quest'anno, come ogni edizione del programma, gli alunni vengono messi a dura prova per dimostrare tutto il loro talento. Con le unghie e con i denti, difendono la loro ambita maglia in vista della corsa al serale. Chi sarà il vincitore di quest'anno?

Prime anticipazioni sulla quinta puntata di Amici

Durante la quinta puntata, come di consueto, gli allievi di canto di Amici dovranno affrontare la gara di cover e di inediti. Gli ultimi classificati saranno a rischio eliminazione.

Tuttavia, nel corso del prossimo appuntamento con il programma, Niveo e Andre non parteciperanno, poiché affronteranno le loro rispettive sfide, giudicate da un esperto esterno alla scuola. I due allievi, infatti, hanno ottenuto la votazione più bassa nel corso della quarta puntata di Amici 22 e sono finiti direttamente in sfida in seguito a un provvedimento disciplinare che vede coinvolti, per la seconda volta, tutti i cantanti.

Inoltre, in questi giorni Raimondo Todaro sta valutando attentamente Asia. La giovane ballerina ha sempre ammesso di non aver mai effettivamente studiato danza. Pertanto, le mancherebbero le basi tecniche necessarie, ma si sta impegnando costantemente per colmarle. Tuttavia, il tempo è poco e non è facile recuperare anni di studio in poche settimane.

Durante la scorsa puntata, il suo insegnante è rimasto colpito da un'altra ballerina, Claudia - la fidanzata di Samuele, ex concorrente del programma - e ha deciso di metterla a confronto con la sua allieva. Dunque, domenica Raimondo prenderà la sua decisione ufficiale. Dopo aver valutato entrambe, lavorandoci in sala prove, capirà con quale delle due ballerine vorrà proseguire il suo percorso all'interno della scuola.

Attuali allievi della scuola di Amici 22

Attualmente, all'interno della scuola di Amici ci sono nove ballerini e otto cantanti. Per quanto riguarda la prima categoria, la maestra Celentano ha scelto Gianmarco, Rita e Ramon. Quest'ultimo ha dimostrato, sin da subito, di poter tenere testa all'insegnante di danza, esprimendo liberamente il suo pensiero e, talvolta, dandole anche torto.

Nella squadra di Raimondo Todaro, invece, ci sono Asia, Mattia, Megan e Samuel. Infine, in quella di Emmanuel Lo ci sono Maddalena e Samu.

Per ciò che riguarda la categoria canto, Rudy Zerbi ha scelto Tommy Dali, Aaron e Piccolo G. Nella squadra di Arisa, invece, ci sono Wax, Federica e Andre. Infine, in quella di Lorella Cuccarini ci sono Niveo, Cricca e NDG. Anche quest'anno non mancano i dissapori tra i professori, a causa delle loro divergenze di opinione. In particolare Zerbi, il quale continua a criticare apertamente le scelte delle sue colleghe in merito ad alcuni loro allievi.