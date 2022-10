Il Paradiso delle Signore 7 giungerà alla fine di una settimana molto intensa venerdì 21 ottobre. Secondo le anticipazioni della puntata numero 30 la famiglia Colombo sarà nel mirino dei giornalisti. La notizia della relazione tra Ezio e Veronica sarà di dominio pubblico e questo creerà non poche preoccupazioni. Nel frattempo, Alfredo chiederà a Clara di aiutarla a conquistare Irene, mentre Salvatore avrà paura di perdere la collaborazione di Marcello in caffetteria. Per Maria, invece, ci sarà una bella soddisfazione perché il suo abito piacerà molto a Matilde e Flora sarà preoccupata.

Infine, Vittorio e la signora Frigerio andranno a cena insieme per conoscersi meglio.

Ezio e Veronica nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 21 ottobre, raccontano che la famiglia Colombo sarà sconvolta. Nonostante il tentativo di Marco che ha provato a dissuadere il giornalista a rendere pubblico il suo scoop, infatti, la notizia della relazione tra Ezio e Veronica sarà pubblicata sul giornale. La situazione per il signor Colombo non sarà delle migliori, visto che risulta ancora sposato con Gloria, e questo rischierà di mettere in discussione tutti i progetti fatti con la signora Zanatta.

Maria riceverà i complimenti per i suoi disegni: anticipazioni puntata di venerdì 21 ottobre

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 21 ottobre sarà molto positiva per Maria che riceverà i complimenti da Matilde. Per la signorina Puglisi sarà una grande soddisfazione sapere che i suoi disegni sono stati apprezzati, non solo dalla signora Frigerio che li definirà di classe, ma anche dalla baronessina Foppa che sarà felice di indossarlo per il suo debutto in società.

Sapere del successo di Maria farà preoccupare Flora che temerà di perdere il suo posto da stilista del Paradiso delle signore.

Salvatore temerà di perdere Marcello

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di venerdì 21 ottobre rivelano che ci saranno ottime notizie anche per Clara che non sarà più costretta a lasciare Milano.

Vedendola in difficoltà, infatti, Irene deciderà inaspettatamente di accoglierla in casa delle ragazze e Alfredo sarà molto felice per la sua amica. Il ragazzo, tuttavia, chiederà a Clara di ricambiare tutto quello che ha fatto per lei, aiutandolo a conquistare il cuore di Irene. L'umore di Salvatore, invece, non sarà dei migliori perché Marcello sarà sempre più impegnato e per questo il giovane Amato sarà convinto che il suo socio voglia lasciare la caffetteria. L'idea di perdere il suo collaboratore farà disperare il figlio di Agnese. Infine, dopo aver letto la lettera di Vittorio, Matilde deciderà di dargli un'altra possibilità e accetterà il suo invito. I due usciranno a cena per approfondire la loro conoscenza.