Come finisce Terra Amara su Canale 5 e cosa succederà nel corso delle ultime puntate di sempre? Le anticipazioni della soap opera turca che ha appassionato il pubblico italiano rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena che avrà come protagonista Zuleyha.

La donna, infatti, si ritroverà a dover salutare per sempre il nuovo grande amore della sua vita: trattasi di Hakan, al quale verrà brutalmente tolta la vita. E, a quel punto, Zuleyha si impegnerà con tutte le sue forze per riuscire a scoprire i responsabili di questa tragedia.

Zuleyha scopre il decesso di Hakan: come finisce Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle ultime puntate di Terra Amara rivelano che dopo il decesso di Yilmaz e quello di Demir, la protagonista femminile della soap opera turca ritroverà il sorriso al fianco di Hakan, che diventerà il nuovo grande amore della sua vita.

Tra i due tutto sembrerà procedere nel verso giusto, fino a quando non ci sarà l'ennesimo evento tragico che stravolgerà per sempre la vita della protagonista.

Hakan verrà ritrovato senza vita: un durissimo colpo per la donna che, di punto in bianco, si ritroverà a dover rinunciare per sempre al suo grande amore.

Tuttavia, nonostante la batosta, la donna deciderà di non arrendersi e si metterà subito all'opera per cercare di scoprire chi si cela dietro questa tragedia che l'ha colpita e segnata profondamente.

Zuleyha scopre i responsabili del decesso di Hakan: anticipazioni Terra Amara

Le anticipazioni delle ultime puntate di Terra Amara destinate al daytime pomeridiano di Canale 5 rivelano che, dopo le prime indagini, i sospetti si concentreranno sulla coppia criminale composta da Betul e Abdulkadir.

I due compiranno un passo falso nel momento in cui, avendo intuito che la polizia sta indagando sul loro conto, decideranno di far perdere le loro tracce e quindi di darsi alla fuga.

I responsabili del decesso di Hakan si metteranno in viaggio verso Aleppo, intenzionati a scappare via e in tal modo sviare i sospetti sul loro conto.

I responsabili del decesso di Hakan condannati: come finisce Terra Amara su Canale 5

Peccato, però, che Zuleyha non avrà alcuna intenzione di lasciarli scappare: la donna si metterà subito all'opera per poterli braccare e far sì che vengano consegnati nelle mani di chi di dovere.

E, alla fine, riuscirà ad avere la meglio: la donna riuscirà a farli arrestare e ben presto i due responsabili , si ritroveranno a scontare la loro pena in carcere.

In particolar modo Betul sarà condannata all'ergastolo, mentre Albudlkadir subirà una pena decisamente più severa. Complici anche gli altri crimini commessi nel corso della sua vita, verrà condannato a morte.

In questo modo, quindi, Zuleyha riuscirà a rendere giusta al grande amore della sua vita, col quale aveva sognato di poter costruire una famiglia.