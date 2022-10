Il Grande Fratello Vip 7 è confermato nella serata di giovedì 20 ottobre 2022 su Canale 5. Le anticipazioni di questa nuova puntata serale rivelano che ci sarà spazio per un atteso ritorno in studio.

Trattasi di quello di Marco Bellavia che, dopo essersi ritirato dal cast del reality show Mediaset, sarà presente di nuovo in studio per raccontare la sua verità dei fatti in un confronto diretto molto atteso dal pubblico di questa settima edizione del reality show.

Il ritorno di Marco Bellavia: anticipazioni Grande Fratello Vip del 20 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata serale del Grande Fratello Vip 7 di giovedì 20 ottobre arrivano dalle pagine di "TvBlog", dove è stato svelato che il pubblico assisterà al fatidico ritorno in studio di Marco Bellavia.

Dopo il suo ritiro dalla casa e dopo le pesanti accuse di bullismo nei confronti degli altri concorrenti di quest'anno che gli avrebbero voltato le spalle in un momento di difficoltà, Marco tornerà di nuovo in studio da Alfonso Signorini.

Il padrone di casa del reality show, assieme alle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, avrà modo di ascoltare il racconto di Marco e la sua versione dei fatti su quanto è accaduto nel corso di queste settimane che sono state particolarmente turbolente per l'ormai ex concorrente del GF Vip.

Il GF Vip sfida Vincenzo Malinconico con il ritorno di Marco Bellavia

La presenza di Marco Bellavia in studio arriva in una serata decisamente importante anche dal punto di vista auditel, dato che giovedì 20 ottobre debutterà la nuova fiction dal titolo Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso su Rai 1, che vedrà protagonista Massimiliano Gallo.

Il "jolly" Marco Bellavia permetterà al GF Vip di vincere ancora una volta la gara degli ascolti nella sfida del prime time?

In attesa di scoprire il verdetto auditel e quale sarà la reazione del pubblico di fronte al ritorno in studio e in tv di Marco Bellavia, di sicuro per le prossime puntate del reality show non è previsto il ritorno di Sara Manfuso.

Sara Manfuso non ritorna in studio al Grande Fratello Vip

Nelle ultime puntate del Grande Fratello Vip, Sara Manfuso è stata cacciata dallo studio dal padrone di casa Alfonso Signorini, che non ha gradito affatto il suo attacco nei confronti degli autori e della produzione stessa del reality show.

Intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, Sara Manfuso ha ammesso che per lei non è stato semplice maturare la decisione di lasciare definitivamente il cast del reality show Mediaset e ci ha tenuto a ribadire di non aver mai preso in giro Alfonso Signorini nel corso della sua avventura nella casa di Cinecittà.