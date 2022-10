Domenica 9 ottobre andrà in onda alle 14 su Canale 5, la quarta puntata del talent show Amici di Maria De Fillippi. Due ex allievi della scuola più famosa d'Italia, Sangiovanni e Diana Del bufalo, saranno ospiti in studio per presentare i loro ultimi lavori. Per quanto riguarda invece le sfide, Piccolo G e Gianmarco sono riusciti a vincere contro i loro sfidanti e hanno conservato la maglia.

Sangiovanni e Diana Del bufalo ospiti in studio

Nella quarta puntata del talent show di Mediaset, tra gli ospiti in studio ci sarà l'ex cantante della scuola più famosa d'Italia Sangiovanni che per l'occasione presenterà il suo nuovo singolo Fluo.

Poi, oltre a Sangiovanni, ci sarà anche un'altra ex concorrente di Amici, l'attrice e cantante Diana Del Bufalo. Quest'ultima per l'occasione pubblicizzerà il musical di cui sarà protagonista.

Invece, per quanto riguarda le gare di canto e ballo, a giudicare gli allievi del programma tv, ci saranno rispettivamente Giorgia e Little Phil.

Piccolo G e Gianmarco hanno vinto le loro rispettive sfide

Inoltre, in questo quarto appuntamento, gli allievi di canto della scuola dovranno fare i conti con un provvedimento disciplinare, per i numerosi ritardi e assenze a lezione. Intanto, per quanto riguarda la classifica stilata da Giorgia, possiamo anticipare che quest'ultima ha dato il voto più alto a Tommy Dali.

Invece, nel ballo, Little Phil ha dato il voto più basso a Samu.

Poco dopo, ci sono state le sfide di Piccolo G e Gianmarco. Entrambi hanno mantenuto la maglia, però la sfidante del ballerino, il cui nome è Claudia è stata invitata a restare in casetta per la prossima settimana, in quanto potrebbe prendere il posto di Asia.

Nuovo scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

Successivamente, c'è stato un duro scontro in studio tra Raimondo e la Celentano. In particolare, tra i due è continuata la polemica nata la scorsa settimana per il balletto assegnato da Alessandra all'allieva di Todaro, Ludovica. In particolare, la maestra della scuola più famosa d'Italia ha portato in studio delle foto trovate sui social, in cui l'allieva indossa gli stessi abiti che la professoressa voleva farle utilizzare per il balletto.

Dunque, Celentano ha dimostrato attraverso queste foto che non c'era malizia nella sfida che aveva assegnato a Ludovica. Quest'ultima però ha risposto che era vestita in quel modo nelle foto, solo perché doveva fare un servizio fotografico.