Secondo le ultime anticipazioni del talent show Amici di Maria De Filippi, nella terza puntata della ventiduesima edizione che andrà in onda domani domenica 2 ottobre alle 14:00 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Anbeta e Achille Lauro giudicheranno le prove di ballo e canto degli allievi della scuola più famosa d'Italia e il cantante romano dirà che quest'anno i cantanti avranno molto lavoro da fare.

Poco dopo, la maestra Alessandra Celentano sospenderà nuovamente la maglia di Ramon e si accenderà una nuova polemica in studio.

Anbeta e Achille Lauro giudicheranno le prove di ballo e canto degli allievi di Amici 22

Nella terza puntata in onda domenica 2 ottobre, tornerà ospite del programma, un ex allieva ed ora ballerina professionista: Anbeta Toromani. Quest'ultima è da sempre una delle ballerine più amate dalla maestra Alessandra Celentano e in questo terzo appuntamento avrà il compito di giudicare la prova di ballo degli allievi della scuola più famosa d'Italia. Invece, per quanto riguarda la prova di canto, a giudicare gli allievi ci penserà il cantante romano Achille Lauro. Secondo le ultime anticipazioni, quest'ultimo nel corso della puntata ha detto che i cantanti di quest'anno hanno parecchio lavoro da fare.

Infine, ospiti in studio i Pinguini Tattici Nucleari che si esibiranno in studio davanti agli studenti e prof di Amici 22, e per l'occasione canteranno la loro nuova canzone "Ricordi".

La maestra Celentano sospenderà nuovamente la maglia di Ramon

Inoltre, nel corso del terzo appuntamento con Amici 22, la maestra Celentano sospenderà per la seconda volta la maglia del suo ballerino Ramon.

Tutto ciò scatenerà una nuova polemica in studio, in cui entreranno anche Raimondo Todaro e Rudy Zerbi, rispettivamente professori di ballo e di canto.

Successivamente, i cantanti Niveo, Tommi e Wax si scontreranno con una gara sugli inediti e a giudicarli è stato Max Brigante. Quest'ultima ha assegnato la vittoria a Tommi.

Piccolo G e Niveo andranno in sfida

In questo terzo appuntamento, nessuno degli allievi verrà eliminato, anche se la produzione darà alcuni provvedimenti disciplinari ai cantanti, in quanto questi ultimi sono usciti in studio senza rispettare le regole del programma tv. In particolare, la produzione ha anche mandato in onda il filmato a dimostrazione di ciò e ha deciso che l'ultima in classifica in una gara di bara, finirà in sfida. Da questa punizione però, verranno esclusi Aaron, Wax, Tommy e Niveo, anche se gli ultimi decideranno autonomamente di partecipare alla gara di cover. Alla fine finiranno in sfida Piccolo G e Niveo.