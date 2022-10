L'appuntamento con Terra Amara sta per tornare in onda in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5 rivelano che le vicende di Zuleyha continueranno ad appassionare gli spettatori e, al centro delle trame, ci sarà anche la nuova coppia composta da Mujgan e Yilmaz.

Ben presto, infatti, la dottoressa riuscirà a smascherare quelli che sono i reali sentimenti dell'uomo che ha giurato di amarla e, come se non bastasse, Yilmaz si ritroverà di nuovo nei guai dal punto di vista giudiziario.

Yilmaz volta pagina con Mujgan: anticipazioni turche Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Yilmaz proverà in tutti i modi a lasciarsi alle spalle la sua relazione ormai naufragata con Zuleyha.

L'uomo si innamorerà di Mujgan, la dottoressa che giorno dopo giorno riuscirà a far breccia nel suo cuore, al punto da convincerlo ad intraprendere una relazione d'amore insieme.

Yilmaz arriverà a chiederle addirittura di sposarlo anche se, il padre della donna, non sarà per niente entusiasta e proverà ad opporsi in ogni modo. Il motivo? Scoprirà che Yilmaz in passato è stato in galera ed ha nascosto questa amara verità alla famiglia della donna.

Mujgan smaschera Yilmaz: anticipazioni Terra Amara

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che ben presto sarà la stessa Mujgan a fare una amara scoperta che la lascerà senza parole.

La donna, infatti, riuscirà a smascherare quelli che sono i veri sentimenti di Yilmaz: scoprirà che l'uomo non ha mai dimenticato del tutto Zuleyha, nonostante continui a giurare di aver voltato pagina.

Di conseguenza, la dottoressa deciderà di mettere in stand-by la sua relazione con Yilmaz e non si farà problemi a lasciarlo, annullando così anche le loro nozze.

Un duro colpo per l'uomo: non solo si ritroverà a fare i conti con l'addio di Mujgan ma anche con il dilagarsi della notizia in merito alla sua relazione con Zuleyha.

Yilmaz finisce in carcere e c'entra Zuleyha: anticipazioni turche Terra Amara

La situazione ben presto assumerà una piega del tutto inaspettata. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che, un giorno, Yilmaz si ritroverà braccato da un gruppo di uomini che si complimenteranno con lui in maniera piuttosto volgare, per essere riuscito a portarsi a letto Zuleyha.

Immediata la reazione dell'uomo che, nel momento in cui si sentirà provocato9, reagirà spaccando una bottiglia di vetro in testa ad uno di questi malviventi.

Il risultato finale di questo gesto d'impeto, però, sarà particolarmente amaro per Yilmaz: l'uomo verrà braccato dalle forze dell'Ordine e finirà di nuovo in carcere dopo questa aggressione.