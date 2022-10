C'è grande attesa per scoprire cosa accadrà quando Anna tornerà a Milano. Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre, rivelano che Landi sarà in redazione, in compagnia di Imbriani. A tal proposito, Roberto sarà l'unico che conoscerà dove è stata realmente Anna, durante la sua assenza. Nel frattempo, la moglie di Salvo si vorrà convincere che la sua vita sia accanto al marito.

Il Paradiso delle signore, trama 31 ottobre: Roberto sa dove è andata Anna

Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, Anna era partita in fretta e furia, dopo avere ricevuto una telefonata, che l'aveva allarmata.

Successivamente, la contabile del negozio, aveva raccontato a Salvo, che sua madre doveva subire un delicato intervento in America e, pertanto, avrebbe lasciato Milano per qualche tempo. Al momento, non è chiaro dove sia andata Imbriani, ma le anticipazioni dell'episodio della fiction di Rai 1, che verrà trasmesso in televisione il 31 ottobre, rivelano che Roberto sarà l'unico a sapere dove è stata la sua collega. Già in precedenza, Landi si era dimostrato un vero amico nei confronti della mamma di Irene, al punto che l'aveva protetta e aiutata, quando aveva deciso di tornare a vivere nel capoluogo lombardo, dopo anni di assenza.

Il Paradiso delle signore, puntata 31 ottobre: Anna è in redazione con Roberto e pensa a Salvo

Durante i primi giorni di riprese della settima stagione de Il Paradiso delle signore, Giulia Vecchio, che presta il volto ad Anna Imbriani, aveva condiviso alcuni appunti su quello che sarebbe accaduto nelle scene che avrebbe dovuto girare sul set della fiction di Rai 1.

Osservando l'agenda dell'attrice, è stato possibile scorgere appunti sulla puntata 36, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre. A tal proposito, Anna sarà nella redazione del negozio di moda, insieme a Roberto. In quel momento, Imbriani penserà a suo marito e proverà a convincersi che la sua vita sia accanto al giovane Amato.

Al momento, non è chiaro come mai la contabile dell'atelier abbia questi pensieri, visto che è felicemente sposata da pochi mesi con il barista.

Il Paradiso delle signore, episodi 31 ottobre: Anna si è confidata con Roberto

Poco prima della sua partenza da Milano, Anna aveva ricevuto una telefonata, mentre era in ufficio e le lacrime erano scese sul suo volto. Durante la chiamata, Roberto era entrato in stanza e aveva visto la sua collega turbata per la chiamata. In quell'occasione, non è stato chiaro se Imbriani si sia confidata con Landi e se abbia rivelato all'amico, in quell'occasione, qualche dettaglio in più in merito alla sua partenza improvvisa. L'unica cosa certa, è che Roberto è venuto a conoscenza del segreto di Anna e sarà l'unico a sapere dove è stata, durante le settimane di assenza.

Inoltre, Giulia Vecchio, riguardo alla scena della telefonata ricevuta mentre era nell'ufficio de Il Paradiso delle signore, aveva scritto un appunto: ''Quinto è vivo?''. Sembrerebbe plausibile, pertanto, che la moglie di Salvo abbia ricevuto una chiamata, con informazioni riguardanti il suo primo marito, creduto morto. Al momento, però, non è chiaro dove sia andata Imbriani e se Reggiani sia vivo o meno.