Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7, previste nel corso della stagione su Rai 1, rivelano che per la contessa Adelaide ci sarà spazio per un nuovo amore. La protagonista della soap opera pomeridiana di Rai 1, dopo aver perso il suo grande amore Umberto Guarnieri, si ritroverà al centro di una nuova love story che prenderà quota nel corso delle prossime puntate di questa settima stagione.

Nuovo amore per Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le puntate future de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che per la contessa Adelaide arriverà il momento di voltare pagina.

La donna ha dovuto fare i conti con la delusione che le è stata data da Umberto Guarnieri: il commendatore, infatti, di punto in bianco ha troncato il loro rapporto sentimentale ed è uscito allo scoperto assieme a Flora Ravasi, intraprendendo con lei una relazione stabile.

Un duro colpo per Adelaide che, nel corso di questa settima stagione della soap opera, avrà la possibilità di voltare pagina e attuare un cambiamento importante nella sua vita.

Adelaide ritrova l'amore dopo l'addio di Umberto: anticipazioni Il Paradiso delle signore 7

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 della stagione 2022/2023 rivelano che una persona entrerà nella vita di Adelaide e porterà un bel po' di scompiglio nella sua vita.

Ma chi è questo nuovo amore che la travolgerà completamente? Le autrici del romanzo da cui è ispirata la soap opera del pomeriggio, in una recente intervista avevano parlato di un nobiluomo inglese che avrebbe potuto far breccia nel cuore della contessa.

Non si esclude neppure che Adelaide possa innamorarsi di Marcello, dato che ben presto i due si ritroveranno a intraprendere insieme una proficua collaborazione che li porterà a lavorare "fianco a fianco".

Gloria viene scarcerata nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 7

In attesa di scoprire chi sarà la persona che farà breccia nel cuore della contessa Adelaide durante le prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7, occhi puntati anche sul ritorno in scena di Gloria. Dopo essere stata in carcere, ecco che la mamma di Stefania potrà tornare di nuovo in assoluta libertà e riprendere così in mano le redini della sua vita.

Un trionfo in primis per Stefania che, in questo ultimo periodo, si è impegnata con tutte le sue forze per fare in modo che sua mamma potesse uscire dal carcere e, in tal modo, tornare di nuovo dai suoi affetti più cari.