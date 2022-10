Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate, dal 10 al 14 ottobre, rivelano che ci sarà un nuovo giallo da risolvere in merito a Marina Giordano. L'imprenditrice, infatti, dopo essere partita per il Salone Nautico sarà protagonista di una lite tremenda in seguito alla quale smetterà di rispondere al telefono.

Nel frattempo Chiara Petrone proverà a disintossicarsi, ma questo potrebbe portarla lontana da Napoli.

Manuela passerà sempre più tempo con Niko e Jimmy, mettendo in agitazione le sue sorelle.

Viola si avvicinerà molto a Gabriele, mentre Eugenio insisterà con l'idea della scorta per sua moglie.

Marina potrebbe essere in grave pericolo

A quanto pare, l'incubo di Marina (Nina Soldano) non è terminato con l'avvelenamento. Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole confermano infatti che la donna potrebbe essere nuovamente in grave pericolo.

Tutto avrà inizio quando l'imprenditrice si recherà al salone nautico per svolgere nuovamente il suo lavoro. Qui Giordano avrà un'accesa discussione anche se non viene chiarito chi sarà l'altro interlocutore. In seguito allo spiacevole evento Marina smetterà di rispondere al telefono, mettendo in agitazione i suoi cari. Difficile capire se si tratti di qualche evento banale o se la donna sarà realmente in pericolo, sta di fatto che potrebbe essere importante capire con chi la donna litigherà furiosamente.

Un posto al sole, anticipazioni dal 10 al 14 ottobre: Chiara va in un centro per disintossicarsi

Nelle prossime puntate di Upas, Chiara (Alessandra Masi) deciderà finalmente di superare la sua dipendenza dalla droga. Stavolta però la giovane imprenditrice Petrone non proverà nessun improbabile percorso da sola, ma si affiderà ad un centro di recupero specializzato.

Attenzione però, perché a quanto pare tale scelta comporterà il suo allontanamento da Napoli. Potrebbe quindi essere questo, almeno per ora, l'epilogo di questo personaggio? E Nunzio la seguirà o resterà a Napoli? Nei prossimi giorni se ne saprà di più

Un posto al sole, trame 10-14 ottobre: Manuela mette in allarme Serena e Micaela

Manuela (Gina Amarante) passerà sempre più tempo con Niko (Luca Turco) e il piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).

La ragazza riempirà i due di coccole ed attenzioni, tuttavia la sua presenza nella vita di Poggi insospettirà Serena (Miriam Candurro) e manderà su tutte le furie Micaela.

Viola (Ilenia Lazzarin) si avvicinerà sempre più al professore Gabriele Nespolino (Davide Dolores), nel frattempo Eugenio (Paolo Romano) spingerà affinché la moglie accetti la scorta, finendo per farla allontanare ancora di più da lui.