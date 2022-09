Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Il Paradiso delle Signore', andata in onda per la prima volta nel nostro paese l'8 dicembre 2015 su Rai 1. Le nuove puntate riprenderanno dal 12 settembre, tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 15:55.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di due nuove Veneri, sulle dimissioni di Agnese e, successivamente, quelle di Flora, sul comportamento fastidioso di Adelaide al Paradiso, sull'incontro fra Vittorio e Matilde e sulla festa di fidanzamento di Stefania e Marco.

Elvira e Clara sono le nuove Veneri

Le anticipazioni de 'Il paradiso delle signore' ci segnalano che il grande magazzino milanese riaprirà i battenti, dando il benvenuto a due nuove Veneri, Elvira e Clara. Gloria si troverà in carcere, mentre Irene prenderà il suo posto di capo commessa in negozio. Paola rientrerà dopo il congedo concesso per la maternità: ritroveremo Stefania dopo la pubblicazione del suo primo libro basato sulla storia di sua madre. Gemma si troverà in convento per volere di Veronica che non avrà nessuna intenzione di farla ritornare a Milano, al contrario di Ezio che vorrebbe il suo ritorno a casa. Adelaide si insedierà al Paradiso, rendendo la vita difficile a tutti i suoi dipendenti.

Per prima cosa, metterà i bastoni fra le ruote a Flora che, secondo lei, le ha rubato Umberto. Il comportamento della contessa creerà molto malcontento all'interno dell'atelier portando Agnese a rassegnare le dimissioni.

Vittorio ritorna a Milano

Bloccato all'aeroporto di New York, Vittorio conoscerà una donna di nome Matilde Frigerio da cui rimarrà molto affascinato.

Al Paradiso, tutti parleranno delle dimissioni di Agnese. Marco e Umberto cercheranno di farla ragionare senza, però, riuscirci. Irene e Clara si ritroveranno spesso a discutere perché la nuova arrivata sarà subito presa in antipatia dalla Cipriani. Flora, Anna e Roberto si ritroveranno a discutere su come risolvere i problemi creati dalla contessa al Paradiso.

Disperata per aver perso il suo lavoro, Agnese si sfogherà con Armando fino a quando Vittorio non busserà alla sua porta dandole una seconda possibilità. Stefania e Marco prepareranno con dovizia la loro festa di fidanzamento nella speranza che Gloria possa parteciparvi. Per questo motivo, la giovane chiederà ad Adelaide di intercedere con il direttore del carcere in modo da concedere un permesso alla donna per partecipare all'evento organizzato al Circolo.

Matilde arriva a Milano

Gemma telefonerà a Veronica chiedendole di poter tornare a Milano. La donna si rifiuterà di concedere il permesso alla figlia e lasciare il convento, senza sapere che la ragazza già si trova a Milano all'insaputa di tutti.

Maria rientrerà da Roma: verrà accolta a braccia aperte da tutta la famiglia del Paradiso, soprattutto da Vittorio che ha molti progetti per lei. Roberto incontrerà per caso Gemma: informerà immediatamente Ezio che la ricondurrà a casa. Riavuto il suo posto di lavoro, Agnese si scontrerà duramente con Adelaide. Nonostante le rassicurazioni di Vittorio e il ritorno al Paradiso di Maria, la situazione non migliorerà di molto all'atelier. Flora intuirà che la sua presenza crea soltanto problemi e, per questo motivo, deciderà di dimettersi. Arriverà a Milano la piccola Irene, la figlia di Anna: la famiglia Amato si preparerà ad accoglierla nel migliore dei modi. Stupendo tutti, Adelaide annuncerà pubblicamente le dimissioni di Flora, annunciando di voler trovare una sua sostituita.

Saputo ciò, Umberto studierà un piano per far sì che la contessa venga neutralizzata al Paradiso. Più tardi, l'uomo costringerà Adelaide a restituire il posto di lavoro a Flora, minacciandola di informare Marco che è stata proprio lei a chiedere al direttore di rifiutare la concessione del permesso a Gloria per partecipare alla loro festa di fidanzamento. Sconvolta dalle parole di Umberto, la contessa deciderà di sfogarsi con Matilde, appena rientrata a Milano. Quest'ultima è la moglie di Tancredi, il fratello di Marco con cui ha un rapporto molto stretto.

Gemma annuncerà alla famiglia di essere cambiata drasticamente nel corso dell'estate e di aver aiutato un bambino conosciuto al convento a trovare una famiglia affidataria grazie a Don Saverio. Nonostante gli ostacoli posti dalla contessa, Stefania riuscirà ad avere sua madre alla festa di fidanzamento, grazie all'aiuto di Roberto e Vittorio.