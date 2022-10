Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate della 27esima stagione che andranno in onda su Rai 3 nella settimana fino a venerdì 14 ottobre 2022, sono ricche di colpi di scena, e riguarderanno anche la "pericolosa" vicinanza tra Viola e Gabriele.

Upas: Diego attratto da Lia

Nelle prossime puntate di Un posto al sole l’attenzione sarà focalizzata su Viola, la quale prenderà ancora di più le distanze dal marito e si avvicinerà al collega Gabriele. Con quest’ultimo la maestra Bruni si sentirà leggera, sgombra del terrore vissuto negli ultimi tempi.

Peccato, però, che questa situazione tranquilla verrà scompigliata con un furto che farà ripiombare la donna nella voragine dell’angoscia. Inoltre ci sarà spazio anche per le gemelle Piccirillo. Quando Micaela noterà che Manuela trascorre più tempo con suo figlio, nel tentativo di rimettersi con Niko, non reagirà per nulla bene e le due gemelle avranno un litigio infuocato. Per Chiara, invece, giungerà il momento di dare una direzione alla sua stessa vita: si farà aiutare oppure continuerà a convivere con la sua dipendenza dalle sostanze stupefacenti? Mentre Diego verrà sempre più conquistato da Lia, l'alone di mistero che lega la domestica a palazzo Palladini inizierà a schiarirsi.

Un posto al sole, anticipazioni prossime puntate: Viola allontana Eugenio e subisce uno scippo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola ed Eugenio saranno al centro delle trame, con Nicotera sempre più preoccupato per l’incolumità della moglie. Volendo proteggerla a tutti i costi da un'ulteriore possibile attentato, il magistrato si rivolgerà a Ornella, chiedendole di convincere la figlia a farsi scortare.

Nel frattempo tra Viola e Gabriele la distanza si accorcerà sempre di più e i due instaureranno una certa sintonia. A quanto pare Viola prenderà una decisione molto sofferta, che la condurrà ad allontanarsi dal marito. Eugenio, invece, continuerà a provare i medesimi sentimenti d’amore per la moglie. La situazione precipiterà di nuovo quando la maestra Bruni si vedrà derubata della propria auto.

Un posto al sole: si schiarisce il mistero di Lia, una sofferta decisione per Chiara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, mentre il misterioso individuo che ha provato ad avvelenare Marina e Roberto continuerà a perseverare nel suo tentativo di vendetta, Diego si sentirà sempre più attratto da Lia. Per quanto riguarda il mistero della domestica di casa Ferri, finalmente inizierà a schiarirsi e presto si saprà che cosa la lega al palazzo Palladini. Chiara, nel frattempo, avrà un confronto alquanto duro con una persona che l’ha ferita. Come se non bastasse, la giovane Petrone dovrà prendere una sofferta decisione per riuscire a superare il problema con la droga.

Marina irrintracciabile: le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Manuela si mostrerà sempre più premurosa nei confronti di Niko, finendo per far storcere il naso alla sorella Serena che poco gradirà questo avvicinamento. Con il Salone nautico prossimo alla partenza, Marina non risponderà alle chiamate: cosa le sarà accaduto? Intanto esploderà un litigio a palazzo. Tutto avrà inizio quando Manuela trascorrerà molto tempo con Jimmy, in modo da ricucire le distanze con il suo ex. Micaela non vedrà di buon occhio questa vicinanza e le due gemelle finiranno per discutere animatamente davanti a Filippo e Serena. Problemi anche al caffè Vulcano con Samuel che, suggestionato dalle parole di Mariella, inizierà a sospettare che Nunzio voglia rubargli il posto da chef nel locale.