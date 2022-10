Luca Salatino ha avuto un crollo emotivo al GFVip 7, tanto da minacciare di abbandonare il programma. Tutto è partito da una discussione, avuta nella notte, tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Cristina Quaranta. Domenica 9 ottobre, il concorrente ha confidato a Charlie Gnocchi e Amaurys Perez di essere a disagio per le dinamiche che circondano il Reality Show.

Lo sfogo del concorrente

Domenica 9 ottobre, Luca Salatino si è confidato con Charlie Gnocchi e Amaurys Perez.

In un momento di sconforto, lo chef romano ha rivelato di voler lasciare il GFVip 7: "Questo gioco non fa per me". Il concorrente crede di non essere adatto alle dinamiche che si vengono a creare all'interno della Casa di Cinecittà: "Trucchetti, giochetti...Io non sono così".

Successivamente Salatino ha confidato ai suoi compagni d'avventura che sono più i giorni in cui sente un malessere interiore piuttosto che quelli in cui vive l'esperienza con spensieratezza e leggerezza.

Infine, Luca ha sbottato: "Non ce la faccio più".

Che cos'è successo nella notte notte tra sabato e domenica?

Lo sfogo di Luca Salatino nasce da una discussione avuta con alcuni suoi coinquilini.

Durante la festa a tema organizzata dagli autori per i "vipponi", Luca ha confidato di avere un dolore al collo. Per questo motivo Nikita Pelizon si è offerta di fare un massaggio. Mentre tutti i concorrenti si trovavano in giardino per rilassarci, Cristina ha parlato dell'accaduto con Carolina Marconi: a detta della showgirl, l'atteggiamento di Nikita sarebbe stato irrispettoso verso la fidanzata di Salatino.

L'ex volto di Uomini e Donne dopo aver appreso il giudizio della coinquilina ha reagito in malomodo: Luca ha ribadito che nessuno si deve permettere di giudicare. La stessa Carolina Marconi ha fatto notare che durante la festa anche Cristina ha fatto un ballo con Amaurys che potrebbe infastidire la moglie dello sportivo.

Soraia rompe il silenzio

In seguito alle discussioni che hanno coinvolto Luca Salatino, sui social è intervenuta la sua fidanzata.

Soraia Ceruti ha criticato l'atteggiamento di Quaranta e i commenti di Elenoire: "Ho 28 anni e non 10". La diretta interessata ha precisato che alla sua età è in grado di capire se il suo compagno le manca di rispetto o meno.

Dunque, Soraia ha sostenuto che alcuni concorrenti del GFVip 7 stiano attaccando il suo fidanzato solo perché lo temono. Nella parte finale del messaggio, Soraia si è rivolta direttamente al fidanzato: "Ricordati le parole che ti ho detto l'ultima volta che ci siamo visti". La giovane ha invitato Luca ad andare oltre la cattiveria delle persone e proseguire a testa alta il suo percorso fino alla fine.