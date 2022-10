Le anticipazioni settimanali di Beautiful preannunciano che negli episodi in onda su Canale 5 dal 31 ottobre al 5 novembre, Quinn confiderà a Shauna che Eric é impotente.

Nel frattempo, tra Steffy e Finn le cose miglioreranno e la figlia di Ridge perdonerà il marito per aver permesso a Sheila di entrare in casa loro. Peccato che Sheila non demorderà e si ripresenterà alla casa sulla scogliera, arrivando a fingere uno svenimento.

Steffy terrorizzata da Sheila: anticipazioni Beautiful al 5 novembre

Le nuove puntate di Beautiful riserveranno non poche soprprese ai fan della soap tv americana.

Il ritorno di Sheila in città, sarà destinato a movimentare e non poco le trame. Lo si intuirà scorrendo le anticipazioni relative a ciò che andrà in onda sino al prossimo 5 novembre. Il rapporto tra Finn e Steffy sarà messo a dura prova proprio dalla presenza dei Sheila in città. Steffy arriverà persino ad allontanare Finn, facendolo dormire nella casa degli ospiti. Tutto per un breve periodo, visto che alla fine, i due si riappacificheranno. Finn assicurerà alla moglie che farà di tutto pur di tenere lontana la sua madre biologica da lei e da Hayes. Anche se Sheila non avrà nessuna intenzione di rinunciare al figlio appena ritrovato, tantomeno al nipotino Hayes.

Quinn confessa a Shauna che Eric è impotente

Nel frattempo, Quinn sarà tornata a casa da Eric. Carter in questi nuovi episodi, incontrerà la donna alla Forrester Creations e le chiederà come stanno procedendo le cose con il marito. Anche Wyatt vorrà saperlo e inviterà la madre a non rovinare tutto ancora una volta. Quinn non dirà a nessuno dei due dei problemi che ha nell'intimità con Eric.

Steffy intanto, continuerà a essere irremovibile su Sheila, ribadendo a Finn di tenerla lontana dalla loro famiglia: fino a quando non avrà la certezza di essersi liberata della psicopatica Carter, Steffy non depositerà il certificato di matrimonio in Tribunale.

Le anticipazioni rivelano inoltre che Quinn riuscirà poi a confidarsi con Shauna, circa il suo matrimonio con Eric: Fuller racconterà quindi all'amica che Eric è impotente.

In Beautiful Sheila non demorde: va a casa di Steffy e finge un malore

Shauna rimarrà basita quando scoprirà che Quinn non riesce ad avere rapporti intimi con il marito a causa del l'impotenza di lui. Quinn però, assicurerà all'amica di essere molto innamorata di Eric. La loro conversazione verrà ascoltata di nascosto proprio da Eric. L'uomo capirà come la moglie sia molto legata a lui, nonostante i problemi nell'intimità.

Nel frattempo, Sheila sarà pronta a dare una nuova mossa. La donna si presenterà nuovamente a casa di Finn, approfittando dell'assenza di Steffy. Finn rimarrà basito nel vederla e, appena entrerà in casa, Sheila sverrà. Finn chiamerà subito i soccorsi e porterà la madre in ospedale. Si capirà sin da subito che la donna avrà solo finto il malore.