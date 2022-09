Incredibili colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful trasmesse dal 26 settembre all'1 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera americana segnalano che Quinn Fuller spiegherà a Eric Forrester il motivo per il quale l'ha tradito con Carter. Steffy, invece, conoscerà i futuri suoceri Jack e Li.

Beautiful, anticipazioni: Quinn accusa Eric di averla ignorata

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse dal 26 settembre all’1 ottobre, rivelano che Finn cercherà di prendere tempo in quanto non vuole far conoscere i suoi genitori a Steffy.

Dall’altro canto, quest’ultima insisterà per incontrare i futuri suoceri.

Eric, invece, sembrerà rinato dopo l’addio di Quinn. Per questa ragione, la sua vena artistica inizierà a brillare sempre di più. Neanche a dirlo, Brooke e Ridge saranno entusiasti dei modelli dello stilista. Ma ecco che Fuller entrerà in studio. La donna, a questo punto, pretenderà di rimanere da sola con suo marito, dove si scuserà per averlo tradito con Carter. In questa circostanza, la madre di Wyatt accuserà il signor Forrester di averla ignorata. A tal proposito, Brooke e suo marito cercheranno di metterlo in guardia sulla buona fede di Quinn. Secondo loro, quest’ultima lo sta manipolando, tanto da urgere il divorzio.

Li e Jack fanno la conoscenza di Steffy

Nelle prossime puntate di Beautiful, Quinn si recherà a trovare Carter, dove cederanno nuovamente alla passione. Intanto a Los Angeles giungerà Jack. Qui, il padre di Finn farà la conoscenza del nipotino appena venuto alla luce e della futura nuora. Durante l’incontro, il bel dottorino racconterà alla sua futura moglie di essere stato adottato.

In seguito, Li e Jack incontreranno tutti i componenti dei Forrester. Le rispettive famiglie appariranno felici di fare finalmente la conoscenza. Sarà in questo frangente che Steffy e Finn annunceranno di voler diventare marito e moglie il più presto possibile, tanto che l’emozione si toccherà con mano. Ma Jack apparirà pensieroso quando l’annuncio del matrimonio tra suo figlio e la Forrester verrà pubblicato online.

Hope diventa la testimone di nozze della sorellastra

Anche Liam e Hope apprenderanno della volontà di Steffy di sposare il medico, tanto da domandarsi se verranno invitati alla cerimonia. Finn, intanto, parlerà con i genitori del rapporto che ha con la fidanzata ed il resto dei Forrester.

Dall’altra parte, la promessa sposa chiederà alla sorellastra se vuole essere la sua damigella d’onore. Logan, a questo punto, accetterà con entusiasmo di stare vicino alla donna in questa circostanza. Una volta rimasti soli, Liam e la moglie si chiederanno come siano i genitori di Finn. A tal proposito, Brooke dimostrerà di apprezzare moltissimo i futuri suoceri di Steffy. In questo frangente, Hope confiderà alla madre che la sorellastra le ha chiesto di farle da testimone.

Nel frattempo, Carter capirà che Quinn è infastidita dalle nozze tra Finn e Steffy in quanto verranno celebrate nel salone della villa di Eric, dove non è stata invitata. Dall’altra parte, tutti quanti si raduneranno alla tenuta Forrester per festeggiare i due sposi.