Sorprese e inaspettate novità saranno al centro delle puntate di Beautiful, trasmesse dal 10 al 15 ottobre su Canale 5. Le trame dello sceneggiato rivelano che Steffy Forrester vorrà che Finn eviti di incontrare Sheila Carter. Quinn Fuller, invece, sarà confusa tra Eric e Carter.

Beautiful, anticipazioni: Sheila cacciata dalla tenuta

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le prossime puntate italiane rivelano che Sheila verrà cacciata dalla tenuta di Eric. Steffy, infatti, apparirà su tutte le furie con la donna, decisa a rovinarle il giorno più bello della sua vita.

Hope e Liam, intanto, si confronteranno su quanto accaduto al rinfresco di nozze una volta fatto rientro a casa. L'improvviso ritorno di Sheila, infatti, sconvolgerà tutti. A tal proposito, la donna mediterà una diabolica vendetta una volta fuori dalla tenuta dei Forrester. Dall'altra parte, questi ultimi appariranno particolarmente in ansia per l'arrivo inaspettato di Sheila dopo la scoperta che è la vera madre di Finn.

Steffy prega Finn di non incontrare sua madre

Nelle puntate di Beautiful, Steffy racconterà a Paris tutti i retroscena della suocera davanti agli occhi sbigottiti di Finn. Ridge, invece, apparirà disposto a tutto pur di proteggere sua figlia e il nipotino, appena arrivato. Di conseguenza, l'uomo chiederà l'aiuto di Carter pur di ottenere un'ordinanza restrittiva nei confronti di Sheila.

Dall'altra parte, quest'ultima avrà la certezza che suo figlio ricambi i suoi sentimenti. A tal proposito, Steffy pregherà il marito di stare molto attento, invitandolo a non incontrare sua madre. Alla casa sulla scogliera, Paris cercherà di tranquillizzare Finn poiché non ha nessuna intenzione di lasciarlo solo in questo difficile momento.

Quinn confusa tra Eric e Carter

Intanto, i documenti per il divorzio tra Quinn e Eric saranno ultimati. Carter, a questo punto, non vedrà l'ora di raccontare a tutto il mondo di stare insieme alla madre di Wyatt, anche a costo di perdere il suo impiego nella casa di moda. Ed ecco, che Fuller raggiungerà il marito in studio per firmare il fascicolo, se non accadesse il colpo di scena.

Eric ridurrà in mille pezzi i documenti, confessandole di voler dare una seconda chance al loro rapporto.

Paris, intanto, cercherà di consolare Finn mentre Carter sarà sempre più deciso a stare con Quinn. Pertanto, si dichiarerà disposto a rinunciare all'amicizia decennale con i Forrester per il suo amore. Ma Eric coglierà tutti di sorpresa quando chiederà a sua moglie di trasferirsi nuovamente a casa sua per tentare di salvare le loro nozze. Per questo motivo, Carter apparirà devastato dalla novità mentre Quinn confusa in quanto anche lei prova dei forti sentimenti nei suoi confronti. Infine Steffy e Ridge decideranno di prendere provvedimenti per tenere alla larga Sheila.