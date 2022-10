Sheila Carter é tornata. I fan di Beautiful non si aspettavano certo di rivedere uno dei personaggi più cattivi della soap Tv. Eppure gli sceneggiatori hanno deciso di farla tornare ravvivando e non poco le trame. Forse non tutti lo ricordano, ma Sheila, in passato, si è resa protagonista di efferati crimini. Non si è fatta mancare nulla, dai rapimenti, ai tentati omicidi e chi più ne ha e più ne metta. Insomma, ha seminato il panico e continuerà a farlo anche nelle prossime puntate in onda su Canale 5.

Sheila Carter: il ritorno della psicopatica in Beautiful

Sheila Carter è uno dei personaggi storici di Beautiful. La donna, interpretata dall'attrice Kimberly Brown, ha fatto il suo ritorno nella soap tv nelle puntate appena trasmesse su Canale 5. Era un po' di tempo che il pubblico non la vedeva, così come tutta la famiglia Forrester. Forse non tutti lo ricordano, ma Sheila nel corso degli anni, ha seminato davvero il terrore in Beautiful. Dentro e fuori dagli ospedali psichiatrici e dal carcere, la psicopatica si é resa protagonista di numerosi crimini. Ne ha combinate un po' di tutti i colori. Ripercorrendo la sua storia in Beautiful, si ricordano ad esempio le finte gravidanze, i rapimenti e i tentati omicidi.

Arrivò anche a falsificare il test di paternità di Bridget, per far credere a tutti che fosse figlia di Ridge.

Steffy preoccupata del ritorno di Sheila: ecco il motivo

In Beautiful, Sheila cercò di uccidere la matriarca dei Forrester Stephanie. Non solo, la donna sparò pure a Brooke e a Taylor, la madre di Steffy. Ecco il motivo per il quale la figlia di Ridge é così preoccupata del ritorno di Sheila in città.

Preoccupazione data anche dal fatto di aver scoperto che la psicopatica Sheila, è pure la madre naturale di Finn e quindi nonna di Hayes. Steffy sarà stata chiara. Non vorrà in alcun modo farla avvicinare alla sua famiglia, tantomeno al piccolo Hayes. Per Sheila è pronto un ordine restrittivo ma, conoscendo la donna, riuscirà a raggirare il provvedimento in men che non si dica.

Sheila era riuscita pure a sposare Eric

Tornando a ripercorrere la storia del personaggio di Sheila, oltre al tentato omicidio di Stephanie e Taylor, nel suo curriculum ci sono moltissime altre deplorevoli azioni. La donna riuscì pure a sposare Eric, cercando di tenerlo legato a sé tramite una gravidanza. Peccato che Sheila non sapesse che il marito si era sottoposto ad una vasectomia. Eric a qual punto, divorziò da Sheila. Nel corso degli anni, Sheila arrivò pure a rapire il piccolo Thomas. venne poi arrestata ma riuscì ad evadere. Ebbe pure una figlia da James Warwik, la piccola Mary. In seguito cambiò il nome alla figlia e la chiamò Erica, in onore di Eric. Riuscì a manipolare la sua stesa figlia facendola diventare la baby sitter di Rick Forrester.

Per non farsi mancare nulla, Sheila si avvicinò pure al padre biologico di Ridge, Massimo Marone. Insomma, ne ha combinate di tutti i colori in tutti questi anni e ora ci si domanda come mai non sia in carcere, ma libera di poter nuocere ancora alla famiglia Forrester.