Secondo le ultime anticipazioni della Serie TV, Viola come il mare, nella terza puntata che andrà in onda venerdì 14 ottobre in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno delle novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo terzo appuntamento della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, i loro rispettivi personaggi l'ispettore Francesco Demir e la giornalista Viola Vitale si allontaneranno, in quanto la ragazza sarà felice al fianco di Raniero. Allo stesso tempo, anche Francesco proverà un'attrazione sempre maggiore per Farah.

Uno dei giornalisti di Sicilia Web News potrebbe essere coinvolto in un omicidio

Nella terza puntata che andrà in onda questa sera venerdì 14 ottobre, alle 21:25 su Canale 5, continueranno le indagini di Demir sul traffico di essere umani. Il protagonista però non avrà ancora niente di concreto in mano e quindi, continuerà a brancolare nel buio alla ricerca di prove concrete. Inoltre, l'ispettore capo pensava di ricevere un aiuto importante da Farah, ma quest'ultima non sarà così determinante come sperava Francesco.

Intanto, un imprenditore perderà la vita improvvisamente e la redazione di Sicilia Web News sarà in subbuglio, perché dalle prime indagini, uno dei loro collaboratori potrebbe essere coinvolto nell'omicidio dell'imprenditore.

Viola continuerà a cercare suo padre

La protagonista Viola Vitale metterà in secondo piano il caos che sta vivendo la sua redazione, in quanto sarà molto presa da Raniero e con quest'ultimo la donna sembrerà finalmente felice. Raniero si metterà a completa disposizione della ragazza per aiutarla a cercare suo padre. E alla fine, proprio grazie alla nuova fiamma della protagonista, verrà scoperto un dettaglio molto importante, cioè che qualche anno prima la madre di Viola era stata a Palermo.

Dunque, secondo la giornalista proprio in quest'ultimo dettaglio di cui era all'oscuro, potrebbe trovarsi la chiave per ritrovare suo padre.

Francesco e Viola si riavvicineranno perché lavoreranno ad un caso insieme

Intanto, Viola non sarà l'unica ad aver raggiunto una certa serenità, in quanto anche Demir è sempre più vicino a Farah.

Tra i due l'attrazione è ormai evidente. Poi però, ci sarà un nuovo caso che porterà nuovamente i due protagonisti Viola e Francesco a lavorare a stretto contatto.

Entrando nello specifico del nuovo caso, un uomo verrà investito da un pirata della strada, ma dietro a ciò potrebbe nascondersi un'altra verità.

Non ci resta che attendere la prossima puntata di Viola come il mare per scoprire ulteriori novità sulla fiction.