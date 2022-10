Diverse novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a ottobre negli Usa. Le trame della soap opera rivelano che Liam Spencer deciderà di nascondere un segreto a Hope Logan su richiesta della suocera Brooke.

Beautiful: Brooke viene lasciata da Ridge

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate trasmesse attualmente sull'emittente statunitense Cbs, annunciano Liam e Brooke si avvicineranno pericolosamente.

Tutto inizierà quando Logan verrà lasciata da Ridge in quanto ritenuta responsabile della segnalazione di Thomas ai servizi sociali.

Una chiamata che tuttavia farà il padre di Douglas per incastrare la sua matrigna e riportare suo papà tra le braccia di Taylor. Questo subdolo piano avrà il risultato sperato, visto che i genitori di Steffy trascorreranno delle ore spensierate sulle montagne di Aspen in Colorado. Intanto Brooke sarà costretta a far ritorno a Los Angeles con il cuore spezzato.

Bill e Liam confortano la sorella di Katie

Nelle puntate Usa di Bold and Beautiful, in programma nel 2023 sui teleschermi italiani, la fine del matrimonio dei 'Bridge' arriverà alle orecchie di Bill, che non ci penserà due volte a dare il proprio conforto a Brooke. Durante l'incontro, la donna apparirà disperata, visto che non capirà il motivo della decisione presa da Ridge, all'oscuro che ci sia di mezzo lo zampino di Thomas.

A tal proposito, la donna non sembrerà essere disposta a rinunciare a suo marito, sebbene non sappia come poter ricucire la frattura, in quanto è all'oscuro dei motivi. Poi Liam sopraggiungerà all'incontro e Bill aggiornerà suo figlio dei fatti appena accaduti, poi andrà via.

Logan chiede al genere di non dire a Hope di averle impedito di ubriacarsi

Una volta rimasti soli, Brooke e il giovane Spencer saranno protagonisti di un momento toccante. Logan crollerà disperata tra le braccia del genero, poi lo pregherà di andare via in quanto ha bisogno di stare sola.

Ma Liam tornerà indietro quando vedrà la suocera vicina a delle bottiglie di alcol.

Sarà in questo frangente che il giovane eviterà che la donna inizi a bere. Successivamente quest'ultima lo pregherà di mantenere il massimo riserbo su quanto accaduto, in quanto non vuole che questa cosa giunga alle orecchie di sua figlia: Liam acconsente a tacere.

Comunque sia, ben presto Hope inizierà a sospettare che sua madre e suo marito le stiano nascondendo qualcosa.