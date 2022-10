Questo mercoledì 19 ottobre 2022 Edoardo Donnamaria si è raccontato con i suoi compagni d'avventura nel giardino del Grande Fratello Vip 7. Il giovane ha confidato ad Amaurys Perez, Alberto De Pisis e Cristina Quaranta di rivolgersi talvolta a uno psicologo per raggiungere un buon livello di benessere psicologico.

A quel punto l'ex soubrette di Non è la Rai ha chiesto a Donnamaria quali problemi abbia per rivolgersi a un professionista della salute mentale.

Neb presto, diversi telespettatori sono intervenuti su Twitter per quanto detto da Quaranta nei confronti del romano classe 1994.

Cristina Quaranta a Edoardo: 'Vorrei capire perché vai dallo psicologo, che problema hai?'

"Sono delle necessità che uno ha", ha esordito così Edoardo Donnamaria, confessando agli altri gieffini di rivolgersi a uno psicologo. "Vorrei capire perché vai dallo psicologo. Che problema hai?", ha chiesto Cristina Quaranta in modo diretto all'ex volto di Forum in giardino.

"Io ne ho di problemi, ma non li racconto. Comunque, credo che lo psicologo, per esempio, è una cosa che contribuisce al tuo benessere", ha replicato Donnamaria a Quaranta. "Comunque, sono 80 euro a seduta", ha poi continuato l'ex soubrette di Non è la Rai.

"Sono spese che decido di fare, perché non mi obbliga nessuno e mi aiutano a raggiungere un benessere psicologico importante", ha inoltre fatto chiarezza Donnamaria, parlando con i suoi compagni d'avventura al GF Vip 7.

"Perché avere Sky e Netflix che cos'è?", ha infine chiesto imperterrita Quaranta al giovane gieffino.

Le critiche social a Cristina Quaranta

Le parole dell'ex showgirl classe 1972 sono state criticate dai telespettatori su Twitter: "La pochezza in persona. Alfonso ma che gentaccia hai messo dentro quella casa. Lei non è un pessimo esempio, di più" ha commentato qualcuno postando il filmato ritraente la scena che la vede protagonista.

"Maledetta ignoranza, maledetti pregiudizi", ha scritto qualcun altro commentando le dichiarazioni di Quaranta su Donnamaria.

Cristina Quaranta chiede ad Edo, che sta provando a raccontarsi :"che problemi hai te che vai dallo psicologo?". Maledetta ignoranza, maledetti pregiudizi! #gfvip #donnalisi — 💙DanySpina🦋 (@TrueLoveDany) October 19, 2022

"Ma a Cristina Quaranta che gli frega dei motivi per cui Edoardo va dallo psicologo? Mah, a lei servirebbe visto lo scatto d'ira imbarazzante che ha avuto lunedì", ha infine cinguettato un utente, facendo riferimento allo sfogo che ha avuto l'ex soubrette nei confronti di Nikita Pelizon durante la diretta del 17 ottobre 2022 del GF Vip 7.

Ma a Cristina Quaranta che gli frega dei motivi per cui Edoardo va dallo psicologo? Mah .. a lei servirebbe visto lo scatto d'ira imbarazzante che ha avuto lunedi' #gfvip — Silvio (@SilvioG92) October 19, 2022

Chi è Cristina Quaranta, la sua carriera in televisione e nel cinema

Nata Roma il 14 agosto 1972, Cristina Quaranta fu scoperta artisticamente all'età di 17 anni da Gianni Boncompagni, grazie al quale diventò valletta de Il Cruciverba di Domenica In.

Agli inizi degli anni '90 recitò come attrice per Carlo Verdone nel film Stasera a casa di Alice (1990) e in un episodio della serie televisiva Classe di Ferro (1991).

Nel 1991 approdò nel cast delle ragazze di Non è la Rai assieme a Ambra Angiolini, Antonella Elia, Antonella Mosetti e molte altre. Dal settembre 1995 al giugno 1996 lavorò come velina di Striscia la Notizia in compagnia di Alessia Merz. Partecipò inoltre come naufraga alla terza edizione de L'Isola dei famosi, condotta da Simona Ventura su Rai 2.