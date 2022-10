La sesta puntata di Amici 22 si è appena conclusa, ma sono già tante le anticipazioni che stanno circolando in rete. Nessun allievo è stato eliminato, anzi chi rischiava il posto ha riconquistato la maglia o con una sfida oppure con un esame davanti alla commissione interna. Spazio anche al Gossip con la messa in onda dei baci in casetta tra Mattia e Maddalena, Niveo e Rita; tensione, invece, tra i professori di ballo Todaro e Celentano.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi di Amici sulla registrazione di mercoledì 19 ottobre, sono tutti piuttosto positivi.

I titolari della classe, infatti, sono riusciti a riconfermarsi nel cast e nessuno di loro ha rischiato il banco.

Chi era presente alle riprese di oggi, fa sapere che il verdetto sulla permanenza o meno di Asia nella scuola, è stato svelato quasi a tempo scaduto, cioè quando Maria De Filippi aveva già lasciato gli Elios cedendo il testimone alla collega Cuccarini. La ballerina in bilico, dunque, ha scoperto che il suo percorso nella scuola può continuare perché i telespettatori si sono detti favorevoli alla sua conferma come detentrice del "banco del pubblico".

La ragazza, però, si è classificata ultima nella gara giudicata da Eleonora Abbagnato (a pari merito con Mattia con il voto 5), quindi in settimana dovrà sottoporsi ad un altro televoto per capire se può restare oppure no nel programma.

Liti tra gli insegnanti di Amici

Restando in tema danza, tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro c'è stata una lunga discussione sul look che Mattia ha sfoggiato in una coreografia. I docenti di ballo, però, litigano da giorni, come ha dimostrato un recente daytime quasi totalmente incentrato sui pareri opposti che i due hanno sugli allievi della categoria che rappresentano, a partire da Gianmarco.

Il latinista Zenzola, poi, ha sostenuto immediatamente l'esame davanti al proprio professore che, senza pensarci due volte, gli ha riconfermato la maglia.

Anche Rita ha convinto la sua maestra, che per la prima volta ha detto di averla vista emozionarsi ed emozionare sul palco.

Andre, invece, ha affrontato e vinto la sfida che aveva in sospeso da tempo; lo stesso ha fatto NDG che, classificatosi ultimo nella gara cover giudicata da Nek, ha ripreso possesso del suo banco per volontà di Lorella Cuccarini.

Curiosità sul nuovo appuntamento con Amici

Nel corso delle riprese di Amici di mercoledì 19 ottobre, però, c'è stato anche spazio per momenti un po' più leggeri.

Rudy Zerbi e Arisa, ad esempio, sono stati protagonisti di un ballo a centro studio che ha divertito tutto il pubblico. I professori di canto, infatti, hanno improvvisato un passo a due e alla fine hanno fatto finta di darsi un bacio sotto una giacca.

A proposito di tenerezze, Maria De Filippi ha mandato in onda un video sulle prime coppie che si sono formate in casetta. Se l'avvicinamento tra Niveo e Rita è già stato mostrato in un recente daytime, quello tra Mattia e Maddalena ha sorpreso tutti. I due ballerini, infatti, si sono scambiati delle effusioni nei giorni scorsi e oggi hanno confermato che tra loro sta nascendo qualcosa di bello.

Alla registrazione della sesta puntata del talent-show, ha partecipato Alex Wyse. Il cantautore ha interpretato in anteprima il suo nuovo singolo "Mano ferma" e ha svelato che il suo secondo album sarà pubblicato il 4 novembre.

I danzatori, infine, hanno dovuto affrontare una gara d'improvvisazione incentrata sul sex appeal: i migliori sono stati Ramon (che si è esibito per la maestra Celentano), Gianmarco e Mattia. A vincere è stato quest'ultimo.