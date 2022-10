Le anticipazioni settimanali di Beautiful, delle puntate in onda su Canale 5 dal 7 al 12 novembre, riservano nuovi colpi di scena. Protagoniste Sheila Carter e Steffy. Le due avranno un duro scontro in ospedale e Sheila fingerà nuovamente un malore. La situazione sarà tesa e Finn si ritroverà nel mezzo. Intanto Eric prenderà una decisione inaspettata e farà una richiesta folle a Carter, riguardante Quinn.

Steffy cerca di convincere Finn che Sheila sta mentendo: spoiler Beautiful

Sheila Carter continuerà a essere la protagonista assoluta anche nelle puntate di Beautiful in onda dal 7 al 12 novembre.

La donna verrà ricoverata in ospedale dopo aver finto di svenire a casa di Finn. In attesa degli accertamenti medici, Finn sarà preoccupato per la madre. Steffy invece, avvisata dal marito di quanto successo a Sheila, non crederà affatto che la donna stia male. Conoscendola bene sarà certa che abbia solo finto il malore e in effetti avrà ragione. Peccato che Finn non sia dello stesso parere della moglie.

Steffy aggredisce Sheila in ospedale, lei finge ancora un malore

Nel corso dei nuovi episodi di Beautiful, Steffy giungerà in ospedale. Approfitterà dell'assenza momentanea di Finn per restare da sola nella stanza con Sheila. La figlia di Ridge, aggredirà la suocera e le dirà chiaramente di aver capito che sta mentendo, aggiungendo di essere disposta a tutto pur di smascherarla.

A questo punto Sheila fingerà un altro malore. Si farà venire le palpitazioni facendo scattare l'allarme dei macchinari che monitorano le funzioni vitali. A questo punto Finn accorrerà nella stanza e Sheila non perderà l'occasione per dirgli che Steffy l'ha aggredita. Ancora una volta Steffy si ritroverà a dover convincere Finn della malvagità della donna.

Eric fa una proposta folle a Carter nelle prossime puntate di Beautiful

Finn si ritroverà tra due fuochi. Non c'è la farà più e dovrà zittire sia Steffy che la madre. Arriveranno poi gli esiti degli esami dai quali si capirà che Sheila non ha nessun problema. Arriverà così per Finn il momento di comunicare a Steffy e Sheila la sua decisione.

Allontanerà una volta per tutte la madre biologica dalla sua vita? In attesa di scoprirlo, dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ci saranno delle novità anche per Eric e Quinn. Il patriarca dei Forrester si convincerà del fatto che Quinn meriti altro nella vita e che debba avere una normale vita sessuale. Per questo, arriverà a confessare a Carter della sua impotenza, chiedendogli in buona sostanza, di appagare i desideri intimi della moglie. Carter accetterà questa proposta? Per scoprirlo non resta che seguire gli episodi di Beautiful in onda su Canale 5 dal 7 al 22 novembre.