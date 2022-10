È arrivato il momento di salutare per sempre Una vita, che chiude i battenti dopo una lunga messa in onda su Canale 5. Dopo l'episodio finale Mediaset farà una cambio di programmazione che farà felici i fan di Terra Amara: la soap, infatti, prenderà il posto della telenovela con protagonisti i vicini di Acacias 38 e resterà sulla rete ammiraglia per molto tempo, dato che Mediaset ne ha acquistato tutte le stagioni. Prima di quel momento, ecco cosa succederà nel finale di Una Vita.

Una Vita, come finisce: Aurelio torna dall'Aldilà

Nel dettaglio, le anticipazioni dell'ultima puntata di Una Vita rivelano che Aurelio non ha mai perso la vita nella fabbrica e che ha solo finto la sua dipartita per tornare a gran sorpresa.

Aurelio si presenterà nel suo appartamento, davanti agli occhi sbigottiti di Genoveva, convinta di essersi liberata di lui per sempre.

Gabriela aveva già iniziato ad avvelenare la madre con delle tisane, decisa a vendicarsi e impossessarsi del suo patrimonio, una sorta di ricompensa per tutto il dolore che le ha causato abbandonandola da piccola. Ma c'è chi farà il lavoro al posto suo.

Gabriela e Cayetana distruggono Genoveva: anticipazioni finale di Una Vita

Così Aurelio, senza pensarci due volte, fredderà la moglie, che avrà però ancora la forza per chiedere un ultimo disperato desiderio prima di lasciare questa terra.

Secondo le anticipazioni del finale di Una Vita, Genoveva implorerà di poter vedere il suo grande amore di sempre, Felipe.

Desiderio che le sarà concesso.

L'avvocato, di fronte alla richiesta di perdono dell'ex moglie, ammetterà di averla amata, ma di non poterle concedere il perdono per tutto il male che gli ha causato. Poco dopo Genoveva chiuderà gli occhi per sempre.

Gabriela erediterà così il patrimonio della madre, ma non prima di aver tolto il fiato ai telespettatori: nello studio di Genoveva, riceverà la telefonata di Cayetana, sua complice, che si scoprirà essere viva.

Quando va in onda l'ultima puntata di Una Vita

Nell'episodio finale della soap, anche Rosina riabbraccerà Leonor, la sua amata figlia che tornerà per stabilirsi nel quartierino con le tre gemelle avute con Inigo. La felicità sarà tanta.

Con un ultimo salto temporale, i vicini di Acacias saranno proiettati negli anni 2000, vestiti con abiti moderni.

Gli attori si mostreranno come sono nella realtà e sarà un momento molto emozionante per gli affezionati della soap opera.

Da non perdere dunque il gran finale di Una Vita, che andrà in onda sabato 12 novembre 2022 in prima visione su Canale 5 dalle ore 14:50. Dal lunedì successivo appuntamento con Terra Amara, che prenderà il suo posto.