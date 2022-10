Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di novembre 2022. Le novità interesseranno la fascia del prime time, dove giungerà al termine l'appuntamento con Viola come il mare, la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi.

In daytime, invece, spazio al ritorno di Terra Amara: la soap opera turca riprenderà la sua consueta programmazione su Canale 5 ma in una fascia oraria del tutto diversa rispetto a quella sperimentata in estate.

Stop per Viola come il mare con Can Yaman: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di novembre segnerà l'uscita di scena dal prime time di Viola come il mare, la serie in sei puntate con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

La fiction ha entusiasmato i numerosi fan del divo turco che da tempo attendevano di rivederlo di nuovo all'azione in una serie televisiva, dopo il successo delle varie soap turche che sono state trasmesse nel corso degli anni su Canale 5.

Gli ascolti della prima stagione sono stati positivi anche se non eccezionali in prime time. La media attuale risulta essere di circa 2,8 milioni di spettatori a settimana pari ad uno share che oscilla tra il 16 e il 17%.

Numeri che non hanno permesso alla coppia Can-Francesca di vincere la sfida del prime time, dove a trionfare è stato Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti, che viaggia su una media del 22% di share.

Can Yaman tornerà su Canale 5 in prima serata

Sta di fatto che, il prossimo 4 novembre arriverà lo stop per Viola come il mare: su Canale 5 andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione.

Tuttavia, i fan possono tirare già un sospiro di sollievo, dato che Mediaset non ha intenzione di rinunciare alla serie nelle prossime stagioni televisive.

Sono state già annunciate le nuove puntate che andranno a comporre la seconda stagione della fiction con Can Yaman, la quale andrà in onda solo nel 2024 in prima serata su Canale 5.

Terra Amara torna prima di Uomini e donne: cambio programmazione Mediaset novembre

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset del prossimo novembre 2022 riguarderà anche la fascia del primo pomeriggio, dove troverà spazio la soap opera Terra Amara.

In seguito al grande successo di ascolti registrato questa estate, Mediaset ha scelto di tornare a puntare sulla soap turca per rimpiazzare l'appuntamento con Una Vita, che giunge ormai al termine.

E così, dal prossimo lunedì 14 novembre 2022, l'appuntamento con Terra Amara tornerà in onda su Canale 5 ma in una nuova fascia oraria.

La soap sarà trasmessa prima di Uomini e donne, ossia alle 14:10 e ogni giorno andrà in onda un episodio di circa trenta minuti, con annesse pause pubblicitarie.

Una nuova durata e un nuovo slot orario che, si spera, possa permettere Terra Amara di continuare a brillare dal punto di vista auditel, così come è stato per Una Vita in tutti questi anni di programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset.