Ci sarà un cambio di programmazione in casa Rai a novembre 2022. Le modifiche del palinsesto della rete ammiraglia riguarderanno la fascia del prime time, dove giungerà a conclusione la fiction Mina Settembre 2.

In daytime, invece, ci sarà spazio per il debutto dei Mondiali di calcio, la cui programmazione pomeridiana, metterà a rischio la consueta messa in onda della soap opera Il Paradiso delle signore nella fascia del daytime.

Stop Mina Settembre 2 in prime time: cambio programmazione Rai novembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo novembre 2022 interesserà in primis i fan della fiction Mina Settembre 2 con protagonista Serena Rossi.

Il secondo ciclo di questa fortunatissima fiction del prime time, composto da sei appuntamenti, giungerà al termine entro il mese di novembre.

Con il debutto fissato al 2 ottobre 2022, la sesta e ultima puntata della fiction è in calendario per domenica 6 novembre su Rai 1.

A quel punto calerà il sipario su Mina Settembre 2, uno dei titoli più attesi e amati dal pubblico in questa stagione autunnale e resterà da capire quale sarà la nuova fiction che rimpiazzerà quella che vede protagonista l'assistente sociale più amata e seguita del piccolo schermo.

Il Paradiso delle signore a rischio per i Mondiali: cambio programmazione Rai novembre

In attesa di scoprire quali saranno le novità del palinsesto domenicale di Rai 1 da novembre in poi, il cambio programmazione riguarderà anche la fascia del primo pomeriggio, dove ci sarà spazio per il debutto dei Mondiali di calcio di Qatar 2022.

I diritti per la messa in onda delle varie partite della competizione calcistica, che non vedrà coinvolta la nazionale italiana, sono stati acquistati dalla tv di Stato.

La messa in onda dei match è prevista "sparpagliata" tra la fascia del pomeriggio e quella serale. Ebbene, a novembre, diversi match sono previsti anche nella fascia ore 16-18 del pomeriggio di Rai 1 e questo porterà a una variazione di programmazione legata a Il Paradiso delle signore.

Non sono comunque ancora note le specifiche modifiche al palinsesto che avverranno giorno per giorno.

La soap Il Paradiso delle signore 7 subirà modifiche a novembre

Con le partite in programma alle ore 16, così come quando ci saranno quelle delle ore 14 previste, sempre su Rai 1, la messa in onda della soap opera pomeridiana con Roberto Farnesi subirà delle modifiche in daytime.

Al momento, però, non si sa ancora quale sarà la strategia che verrà adottata dalla Rai per recuperare le puntate che dovranno lasciare spazio alla messa in onda delle partite di calcio. Non si esclude, però, che gli episodi possano essere recuperati in un'altra fascia oraria, oppure nel fine settimana, nel caso in cui non fossero previste ulteriori partite.

La messa in onda delle partite dei Mondiali è prevista anche nel corso delle prime settimane di dicembre, un altro mese in cui la programmazione de Il Paradiso delle signore 7 subirà delle modifiche.

Prosegue Ballando con le stelle in prime time

Tra i programmi di punta del prossimo novembre, invece, spicca Ballando con le stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Novembre sarà il mese in cui il varietà entrerà nel vivo, con la competizione che vedrà protagonisti i volti famosi dello spettacolo, del cinema e della tv che si metteranno in gioco per riuscire a conquistare l'ambito trofeo alla finalissima dello show, in onda a dicembre.