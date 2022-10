Cambio programmazione tv sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno in primis la fascia del daytime pomeridiano, dove ci sarà uno stop per diverse trasmissioni che tutti i giorni intrattengono milioni di spettatori.

È questo il caso di Uomini e donne condotto da Maria De Filippi, così come ci sarà una pausa natalizia per Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso. Confermatissimo, invece, l'appuntamento in daytime con la soap opera Beautiful.

Stop per Uomini e donne e Amici 22: cambio programmazione tv dicembre 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione tv Mediaset del prossimo dicembre 2022 prevede uno stop per l'appuntamento con Uomini e donne.

Da metà mese la trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi si fermerà per qualche settimana in occasione del periodo natalizio.

Come da tradizione, le produzioni che portano la firma della De Filippi andranno in pausa per un po' di giorni e la stessa sorte toccherà anche ad Amici 22, di cui verranno sospesi sia gli appuntamenti della domenica pomeriggio che quelli nel daytime feriale di Canale 5.

Barbara d'Urso si ferma con Pomeriggio 5: cambio programmazione tv dicembre

Dicembre segnerà uno stop anche per Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara d'Urso che tutti i giorni va in onda dalle 17:25 alle 18:45.

Anche in questo caso il periodo natalizio comporterà una pausa per la conduttrice che saluterà così il suo pubblico, in attesa di tornare in video nuovamente a partire da gennaio 2023, con la seconda parte di questa stagione televisiva.

Il nuovo anno, tuttavia, non prevede altri impegni per Barbara d'Urso: per il momento non ci sarà nessun ritorno in prima serata e anche la nuova edizione de La Pupa e il secchione è stata messa in standby dai vertici dell'azienda.

Beautiful confermato, spazio a Terra Amara: cambio programmazione tv dicembre

Il cambio programmazione di dicembre delle reti Mediaset non interesserà la messa in onda di Beautiful, la soap opera americana è confermata nella sua tradizionale fascia oraria del pomeriggio.

L'appuntamento con le nuove puntate è in programma dal lunedì al sabato per tutto il mese di dicembre e al momento non sono previste pause neppure durante il periodo delle festività natalizie.

Spazio anche alle nuove puntate di Terra Amara, la soap opera turca che dopo lo stop di settembre tornerà in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5.

I nuovi episodi della serie con protagonisti Yilmaz e Zuleyha verranno trasmessi dalle 14:10 alle 14:45, dal lunedì al venerdì, e durante lo stop di Uomini e donne occuperanno la fascia oraria fino alle 16:10.