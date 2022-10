Can Yaman confermato a Mediaset. L'attore turco, attualmente protagonista della prima stagione di Viola come il mare in onda con successo su Canale 5, tornerà ad essere uno dei volti di punta di Canale 5.

La fiction che lo vede protagonista al fianco dell'ex Miss Italia, Francesca Chillemi, avrà una seconda serie e quindi un nuovo ciclo di puntate in prima visione assoluta, che saranno trasmesse nel corso delle prossime stagioni televisive del Biscione.

Volano gli ascolti di Viola come il mare: Can Yaman spopola in prime time su Canale 5

Nel dettaglio, Can Yaman è tornato in onda su Canale 5 dopo un periodo di assenza dal piccolo schermo.

L'attore turco che aveva stregato il pubblico di Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno e Mr.Wrong, ha debuttato con la prima stagione di Viola come il mare.

Una serie articolata in sei puntate che lo vede interpretare l'affascinante ispettore Francesco Demir che settimana dopo settimana sta facendo breccia nel cuore della giornalista Viola, interpretata dall'attrice Francesca Chillemi.

Una coppia che, dati auditel alla mano, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori di Canale 5: sono più di 3 milioni gli spettatori che stanno seguendo la prima stagione di Viola come il mare, permettendo alla rete ammiraglia del Biscione di toccare anche il 20% di share in prime time.

Confermato l'impegno di Can Yaman con Mediaset

Insomma, un successo che non ha deluso le aspettative dei vertici Mediaset, pronti a riconfermare nuovamente Can Yaman nel palinsesto di Canale 5.

Sebbene manchino ancora un po' di puntate al termine della prima stagione, ci sono già delle ottime notizie per tutti i fan dell'attore turco.

Viola come il mare 2 si farà: le nuove puntate della serie ambientata in Sicilia vedranno la luce nel corso delle prossime stagioni televisive Mediaset.

La conferma ufficiale è arrivata dal produttore della fiction, intervistato in esclusiva sulle pagine di "Tv Sorrisi e Canzoni".

Confermate le nuove puntate di Viola come il mare 2 con Can Yaman e Francesca Chillemi

"Stiamo già scrivendo la seconda stagione", ha svelato Luca Bernabei confermando così che Can Yaman tornerà nuovamente ad essere protagonista del prime time di Canale 5.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli legati alla messa in onda della fiction: non si conoscono i tempi di preparazione di Viola come il mare 2, né tantomeno quando sarà trasmessa in prima visione assoluta.

La fiction potrebbe tornare in video non prima del 2024, dato che in questo periodo sia Can che Francesca Chillemi saranno impegnati anche con altri progetti televisivi che li vedranno coinvolti in prima persona.