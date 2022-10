Cambio programmazione su Rai 1 ad ottobre per quanto riguarda la fascia preserale nella quale ora sta andando in onda la seguitissima Reazione a Catena, condotta da Marco Liorni. Ascolti record per il game notoriamente estivo e che invece, quest'anno, è proseguito per lungo tempo.

Quando tornerà invece l'Eredità? Il quiz campione d'ascolti con Flavio Insinna alla conduzione arriverà dopo il termine di Reazione a Catena, che sta continuando ad andare in onda.

Torna L'Eredità: cambio programmazione Rai ottobre 2022

Questa edizione di Reazione a Catena condotta da Marco Liorni è stata la più lunga di sempre.

Solitamente, il quiz che gioca con le parole terminava a fine agosto, per lasciare spazio all'altro seguitissimo quiz preserale, L'Eredità. Complici gli ascolti record, Reazione Catena è proseguita per molte settimane, facendo felici i fan del programma.

Stando però alle novità della programmazione Rai di ottobre 2022, arriverà il momento di salutare Reazione a Catena con i suoi coinvolgenti giochi e le squadre che si susseguono per tentare di vincere il montepremi indovinando la parola della catena finale.

Terminata la lunga avventura, Liorni passerà il testimone al collega Flavio Insinna, pronto a ritornare con uno dei quiz preserali di punta della Rai. Dunque, a breve, vedremo tornare il quiz l'Eredità su Rai 1.

Flavio Insinna torna su Rai 1 con L'Eredità

I telespettatori non si sarebbero mai aspettati che questa edizione di Reazione a Catena durasse così tanto, dal momento che solitamente il programma terminava ad agosto, dopo la pausa estiva dell'Eredità.

Una novità che comunque è stata accolta molto bene, visti gli ascolti record che registra il quiz nelle fascia preserale, specie nella sua parte finale.

Seppur in netto ritardo rispetto alle edizioni precedenti, Flavio Insinna tornerà alla conduzione dell'Eredità, che prenderà il posto di Reazione a Catena.

L'Eredità prende il posto di Reazione a Catena da ottobre 2022

L'orario di inizio è previsto per le 18:45 circa, per lasciare poi spazio all'edizione serale del Tg delle 20:00 su Rai 1.

Al omento, non si sa se all'interno del game verranno introdotte novità o giochi nuovi. Must della puntata sarà ovviamente la ghigliottina, alla quale partecipa anche il pubblico da casa provando a indovinare la soluzione e postandola su Twitter.

La prima puntata de L'Eredita, con Flavio Insinna alla sua conduzione per ben quattro edizioni, tornerà per la gioia dei telespettatori su Rai 1 il prossimo 31 ottobre. Ricordiamo che le puntate possono essere viste on demand oppure in replica dopo la messa in onda accedendo al portale gratuito RaiPlay.