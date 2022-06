Elena Sofia Ricci dice addio per sempre a Che Dio ci aiuti ed esce di scena. Nella nuova stagione, in onda prossimamente su Rai 1, anche la presenza di Suor Angela sarà centellinata. Una notizia che già era nell'aria da tempo, ma che solo adesso è diventata ufficiale. Episodi inediti con diversi colpi di scena, in primis l'arrivo di una nuova superiora dal carattere non facile.

La protagonista principale dell'amata Serie TV Rai sarà presente solo nella prima puntata e poi farà due brevi apparizioni al settimo episodio e nel gran finale di stagione.

Sembra di ripercorrere la stessa sorte di Don Matteo, con l'iconico Terence Hill sostituito da Raoul Bova. L'attrice ha rilasciato un'interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, nella quale ha spiegato cosa succederà al suo personaggio e i suoi progetti futuri, che la vedranno alle prese con un'altra serie Tv.

Addio a Suor Angela in Che Dio ci Aiuti

L'amata attrice Elena Sofia Ricci sarà presente pochissimo nella nuova stagione della serie Tv, per poi dare l'addio. Stando alle anticipazioni di Che Dio ci aiuti, i protagonisti saranno Pierpaolo Spollon e Francesca Chillemi.

Quali avventure attenderanno Emiliano e la simpatica Azzurra? Tanti nuovi colpi di scena si susseguiranno nella settima stagione, con dinamiche decisamente diverse dopo l'addio di Suor Angela, colonna portante della serie Tv Rai campionessa di ascolti.

L'attrice, nella sua intervista, ha raccontato di non voler rimanere ingabbiata in ruolo e di sentire la necessità di mettersi alla prova con personaggi femminili sempre diversi. Addio dunque a Suor Angela, che ha fatto compagnia ai telespettatori per sei anni.

Che Dio ci Aiuti, come esce di scena Suor Angela?

Un po' come per Don Matteo, ci si chiede come uscirà di scena l'amata suora.

A rispondere è stata proprio Elena Sofia Ricci: “Gli sceneggiatori hanno pensato a un’uscita di scena molto ben congegnata”.

Dunque, mistero su come Suor Angela saluterà il convento e Azzurra, ma siamo certi che le trame non deluderanno le aspettative dei telespettatori. Ma c'è una bellissima notizia per i fan di Elena Sofia Ricci che, dopo l'addio in Che Dio ci aiuti, sarà protagonista di una nuova fiction Tv.

Si tratta i Fiori d'inverno, nella quale l'attrice sarà un'esperta nella profilazione di serial killer, un ruolo decisamente diverso da quello di Suor Angela. Elena Sofia Ricci interpreta una commissaria dal carattere non facile, reso spigoloso dall'esordio dei primi sintomi della malattia di Alzheimer.

Nella sua intervista, l'attrice ha chiesto perdono ai fan per l'addio a un personaggio molto amato come quello di Suor Angela: ''Chiedo perdono e so che mi perdonerete'' e ringraziandoli per aver rispettato il suo desiderio di interpretare ruoli diversi ed essere libera.