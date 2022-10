Arrivano le nuove anticipazioni Il Paradiso delle signore relative alle puntate dal 7 all'11 novembre in onda su Rai 1 alle 16:05e in replica su RaiPlay. Tante le sorprese che attendono i telespettatori e, in primis la decisione di Salvatore di lasciare Anna, stanco delle sue bugie. Il giovane Amato sceglierà di partire per Londra, raggiungendo così Agnese e Tina, delle quali non si hanno più notizie. Nel frattempo, Flora continuerà a umiliare la povera Maria, che troverà in Vito una spalla alla quale appoggiarsi. Lamantia, preso dall'entusiasmo, farà una follia d'amore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 7-11 novembre 2022: Salvatore lascia Anna

Purtroppo, le giustificazioni di Anna non serviranno a nulla e Salvatore si sentirà preso in giro. Come se non bastasse, il giovane Amato non sa ancora la verità sulla paternità di Irene, che è figlia di Massimo e non di Quinto, ora a Milano. Sarà così che nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore all'11 novembre, Salvo lascia Anna per sempre. Una decisione dolorosa che lo farà soffrire molto, ma che meditava da tempo. Il giovane Amato non vorrà avere a che fare con la moglie e così organizzerà la sua partenza per Londra, raggiungendo Agnese e Tina. A niente serviranno le parole di consolazione di Marcello, Elvira e di tutte le Veneri.

Il Paradiso delle Signore, nuove puntate all'11 novembre: Adelaide punta il dito contro Umberto

Nelle puntate precedenti, Umberto non ha avuto scrupoli nel mettere in difficoltà Marco, per ricattare Adelaide. L'articolo del giovane è stato comunque pubblicato, ma ora a mettergli i bastoni tra le ruote è anche Tancredi, il marito di Matilde.

La contessa sarà furiosa e punterà il dito contro Umberto, accusandolo di voler rovinare la carriera a Marco. A stupire sarà lo stesso Marco, che deciderà a malincuore di lasciare l'amata professione di giornalista.

Il Paradiso delle Signore, trame 7-11 novembre 2022: Vito fa una follia per Maria

Continuando con le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle signore che andranno in onda dal 7 all'11 novembre 2022 su Rai 1, vedremo Flora umiliare per l'ennesima volta la povera Maria, che verrà consolata prontamente da Vito, innamorato di lei.

Lamantia verrà a scoprire una passione di Rocco, l'ex della giovane Puglisi e non solo. Dopo essere venuto a conoscenza di un grande desiderio di Maria, Vito prenderà coraggio e farà una follia d'amore per conquistare il giovane della bella Puglisi. Infine, Vittorio e Matilde si avvicineranno, mentre Gemma e Stefania organizzeranno insieme una romantica sorpresa per Veronica ed Ezio, che ormai sembrano distanti anni luce.