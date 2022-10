Come finisce Una Vita e quali saranno i colpi di scena delle ultime puntate? Il gran finale di sempre della soap opera spagnola si avvicina sempre più: entro novembre verranno trasmessi gli episodi conclusivi in prima visione assoluta su Canale 5.

Al centro delle trame ci sarà la vendetta messa a punto da Gabriela nei confronti di sua mamma Genoveva, la quale porta anche il nome di un'altra storica protagonista della soap ambientata ad Acacias 38: trattasi di Donna Cayetana, che tutti credevano ormai deceduta.

Anticipazioni Una Vita novembre, come finisce la soap: Gabriela fa fuori Genoveva

Nel dettaglio, le anticipazioni sul gran finale di Una vita rivelano che Gabriela porterà avanti la sua vendetta nei confronti della mamma.

Genoveva verrà avvelenata un po' alla volta, ogni giorno, da sua figlia: in questo modo l'astuta ragazza non attirerà i sospetti delle persone che sono in casa e poi a dare il colpo di grazia finale ci penserà Aurelio.

Il marito della donna, che tutti credevano deceduto, ritornerà ad Acacias 38 e sarà pronto a vendicarsi di sua moglie.

Genoveva verrà colpita con una pallottola, che nel giro di poche ore la porterà al decesso tra le braccia di sua figlia.

Cayetana non è deceduta: anticipazioni Una Vita ultime puntate novembre 2022

Nel momento in cui Genoveva passerà a miglior vita, ci sarà l'ennesimo colpo di scena. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Gabriela prenderà il telefono per mettersi in contatto con Donna Cayetana, la storica protagonista delle prime stagioni.

Anche in questo caso tutti davano per scontato che Cayetana fosse ormai defunta, ma questa non sarà la realtà dei fatti.

Cayetana ha architettato "a distanza" la vendetta nei confronti di Genoveva e poi si è servita di sua figlia per portarla a termine, e in tal modo assicurarle il posto come "signora" del quartiere.

Casilda diventa ricca: come finisce Una Vita

Le anticipazioni delle ultime puntate di Una Vita, che andranno in onda nel corso del mese di novembre, rivelano che ci sarà una svolta epocale nella vita di Fabiana, Servante e Casilda.

I tre diventeranno ricchi dopo aver vinto alla lotteria e in questo modo potranno attuare un cambiamento importante alla loro vita.

Fabiana e Servante, ad esempio, decideranno di concedersi subito quel tanto desiderato viaggio che non hanno mai potuto fare prima per mancanza di denaro, dopodiché impiegheranno parte di quei soldi per rimodernare e ristrutturare la loro pensione.

Casilda invece, pur essendo diventata ricca, apparirà in forte crisi, al punto da non sapere se abbandonare il suo lavoro come cameriera oppure no.