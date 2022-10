Mancano meno di 24 ore alla messa in onda della sesta puntata di Amici. Domenica 23 ottobre, infatti, il pubblico di Canale 5 assisterà allo speciale che è stato registrato qualche giorno fa e del quale già sono trapelate tutte le anticipazioni. Nessun allievo è stato eliminato, ma in tanti hanno rischiato il posto: Rita e Andre hanno vinto la sfida, NDG e Mattia hanno fatto l'esame per la riconferma della maglia. Tra gli ospiti della giornata l'ex allievo Alex Wyse in promozione con il nuovo singolo "Mano ferma".

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

I ragazzi di Amici hanno già affrontato la sesta puntata della ventiduesima edizione: mercoledì 19 ottobre, infatti, ci sono state le consuete riprese settimanali del talent show con Maria De Filippi in studio.

Tanti i talenti che hanno rischiato il posto. Rita, per esempio, è stata messa in sfida da Emanuel Lo e, nonostante l'opposizione della maestra Celentano, ha dovuto confrontarsi con un'aspirante alunna.

La titolare è riuscita a battere la sfidante Cristiana e ha ripreso possesso della sua maglia.

Anche il cantante Andre ha affrontato una sfida e per la gioia della sua insegnante Arisa l'ha vinta.

Due coppie nella casetta di Amici

La gara cover della sesta puntata di Amici è stata giudicata da Nek, che ha attribuito il voto più basso a NDG.

Il ragazzo ha sostenuto immediatamente l'esame per la riconferma della maglia e Lorella Cuccarini gli ha detto sì.

Anche Raimondo Todaro ha restituito la felpa a Mattia Zenzola, che si è classificato ultimo nella gara presieduta da Eleonora Abbagnato.

Il ballerino di latinoamericano, però, era fanalino di coda a pari merito con Asia.

La giovane aveva appena scoperto l'esito positivo del televoto sulla sua permanenza nella scuola (quello aperto domenica scorsa per dare o meno il banco del pubblico all'alunna sostituita), e poco dopo ha realizzato che avrebbe dovuto affrontarne un altro per riottenere la maglia.

Non sono mancate le discussioni tra professori, soprattutto tra quelli della categoria danza: Alessandra Celentano si è scontrata sia con Emanuel Lo per la sfida di Rita, che con Todaro per il look "inappropriato" che ha sfoggiato Mattia nel compito da lei assegnato.

Visto che il ballerino si è rifiutato di indossare i vestiti che lei gli aveva suggerito per il passo a due con Megan, la maestra ha detto che penserà a un provvedimento disciplinare piuttosto severo e che sia da insegnamento a tutti.

Una grave violazione del regolamento ad Amici

Durante il sesto speciale di Amici, però, sono successe sia cose "leggere", che altre un po' più serie.

Maria De Filippi, per esempio, ha voluto fare un po' di gossip mostrando al pubblico un filmato sulle coppie che si sono formate in casetta in questo primo mese di scuola.

Oltre a Niveo e Rita che sono usciti allo scoperto una decina di giorni fa, anche Mattia e Maddalena si sono fidanzati. I due ballerini, inoltre, sono stati protagonisti di una gara d'improvvisazione basata sul sex appeal: Zenzola ha scelto la neo compagna come musa ispiratrice e mentre danzava le ha dato vari baci sulle labbra davanti a tutti.

Un allievo che in puntata si è visto poco, invece, starebbe andando incontro a un provvedimento disciplinare.

Secondo alcune indiscrezioni, Wax rischierebbe la squalifica a causa di una violazione del regolamento non compiuta da lui, ma da un suo parente. Il fratello del cantante, infatti, ha partecipato alla registrazione di mercoledì 19; la presenza dei familiari dei ragazzi in studio è assolutamente vietata e pare che il giovane possa essere punito per questo con l'espulsione.