Una vita si sta avviando verso il gran finale. La soap chiuderà definitivamente il 12 novembre 2022. Così anche il pubblico di Canale 5 dirà addio ai protagonisti di Acacias. In primis a Genoveva, la perfida dark lady, che morirà proprio nelle puntate conclusive. Per gli amanti delle soap tv niente paura. Lo spazio lasciato libero nel palinsesto di Canale da Una vita verrà occupato da Terra Amara, la serie turca andata in onda con grande successo durante l'estate 2022.

Una vita: il gran finale a novembre 2022 su Canale 5

I fan di Una vita si apprestano a salutare per sempre i protagonisti di Acacias 38.

In Spagna l'ultima puntata della soap Tv è stata trasmessa a maggio 2021. I telespettatori italiani dovranno attendere invece il 12 novembre prima di vedere in onda il gran finale, che si preannuncia ricco di colpi di scena. Si parla infatti del ritorno di personaggi molto amati come Leonor e Inigo. Torneranno nel quartiere anche donna Susana e Armando e si scoprirà che sono diventati ricchissimi.

Una vita finisce con la morte di Genoveva per mano di Aurelio

A distanza di sette anni dalla messa in onda della prima puntata, anche su Canale 5 la soap Una vita chiuderà i battenti. Ormai mancano pochissime puntate al finale di stagione e ci sono ancora molte vicende in sospeso. Prima di salutare tutti, su Canale 5 i telespettatori vedranno l'arrivo di Gabriela, una giovane e bella ragazza che si scoprirà essere la figlia segreta di Genoveva.

La ragazza non sarà però l'anima nobile che tutti credono e avrà come unico scopo quello di far fuori la madre. Peccato che sarà invece un redivivo Aurelio Quesada a porre fine alla vita di Genoveva colpendola in pieno petto con un colpo di arma da fuoco.

A novembre Terra amara prende il posto di Una vita

Aurelio non sarà l'unico personaggio che sembrerà uscito dall'oltretomba.

Il colpo di scena si avrà quando si scoprirà che Cayetana Sotelo Ruz è ancora viva. Proprio così, sarà lei la complice di Gabriela, che l'ha aiutata a entrare in possesso della sua eredità. Insomma, le puntate finali di Una vita sono destinate a sorprendere e non poco i telespettatori. Ma cosa succederà una volta finita la messa in onda di Una vita?

Niente paura, su Canale 5 a partire dal 14 novembre, tornerà la soap tv Terra amara. La serie con protagonisti Zuleyha e Yilmaz occuperà la fascia oraria dalle 14:10 alle 14:45. Una bella notizia per i tantissimi fan di questa nuova serie, sospesa a inizio autunno per il ritorno in tv della nuova stagione di Uomini e donne. Quindi per Terra amara si è trattato solo di una sospensione temporanea, visto che dal prossimo novembre tornerà regolarmente in onda su Canale 5 con nuovi e appassionanti episodi.