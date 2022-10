Durante la 10ª puntata del GF Vip 7, si è parlato dell'atteggiamento pacato di Daniele Dal Moro. Alfonso Signorini ha cercato di spronare il concorrente di Verona, dicendogli di essere più intraprendente e dinamico nella casa.

Al momento delle nomination in confessionale, Daniele ha avuto un botta e risposta con il conduttore. L'ex tronista di Uomini e Donne ha chiarito che non intende mettere da parte i suoi valori per avere maggiore visibilità nel Reality Show.

Il rimprovero di Signorini e la reazione di Dal Moro

Nel corso della diretta del 20 ottobre, Alfonso Signorini ha chiesto ad alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip di esporsi un pochino di più, rivolgendosi soprattutto a Daniele Dal Moro.

Il conduttore ha suggerito al 32enne veneto di mostrare più personalità nella casa. Durante una pausa pubblicitaria, Dal Moro ha espresso il suo disappunto, dicendo: "Non sono un pagliaccio".

Al momento delle nomination, quando è arrivato in confessionale, Daniele ha voluto replicare alla frecciatina di Signorini, affermando: "Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo". Subito dopo ha sottolineato che ritiene scorretto che lo si accusi di non esporsi nel programma: "Se creare dinamiche significa far stare male Elenoire - ha chiarito Dal Moro - dare un limone a Nikita o fare altre cose con persone che hanno 35 anni più di me, no".

A questo punto Signorini lo ha interrotto, dicendo di non avergli mai chiesto di comportarsi in questo modo.

Il presentatore del GF Vip ha chiarito di aver consigliato a Daniele di parlare anche delle belle esperienze che ha fatto nella sua vita che è sempre stata piuttosto agiata. Dal Moro, in palese disaccordo con il conduttore milanese, ha ribattuto: "Mi piacerebbe aver avuto delle esperienze migliori".

Becero di un conduttore che si è visto sputtanare il programma, è andato sulla difensiva e si è aggrappato al sentito dire: sempre triste, ma sei privilegiato, che ti lamenti.

Daniele, darling, fiera di te che hai avuto i controcazzi di parlare#GFvip #danieledalmoro #donnalisi pic.twitter.com/9VmNT6Qf2q — Cali (@Cali_Gr) October 20, 2022

Signorini poi ha proseguito, ricordando a Dal Moro che, quando ha partecipato alla versione tradizionale del Grande Fratello, si è dimostrato molto più attivo e vivace.

I commenti del pubblico

Il battibecco tra Signorini a Daniele Dal Moro è stato commentato da alcuni telespettatori del Grande Fratello Vip.

Su Twitter, alcuni utenti hanno spezzato una lancia in favore del concorrente: "Sappi che noi ti abbiamo compreso e ti supportiamo". Un'altra persona ha ricordato, invece, che in diverse occasioni Daniele ha parlato del suo passato con Nikita e George.

Infine c'è anche chi ha criticato Alfonso Signorini per aver utilizzato nei confronti di Dal Moro l'espressione "depresso epocale".