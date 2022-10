Il matrimonio tra Salvo e Anna inizierà ad affrontare le prima avversità durante le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno su Rai 1 dal 24 al 28 ottobre. Infatti il giovane barista scoprirà che la moglie gli ha mentito e che non è andata negli Stati Uniti per prendersi cura della madre Caterina dopo un intervento chirurgico.

Intanto ci sono delle novità per quanto riguarda la messa in onda della soap: la puntata del 21 ottobre salta per lasciare spazio al Tg1 Speciale "Verso il nuovo governo". Al momento non è ancora chiaro quando verrà recuperato l'episodio.

Anna è irraggiungibile, Salvo preoccupato

Salvo andrà incontro a diverse verità nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 24 al 28 ottobre su Rai 1. In primis scoprirà che i fiori che ha spedito alla moglie Anna negli Stati Uniti, non le sono mai pervenuti. Per lui non sarà una novità di poco conto e per questo motivo inizierà a preoccuparsi seriamente.

La donna sarà sempre irraggiungibile e ci sarà una valida spiegazione per tutto ciò. In realtà non è mai partita per gli Stati Uniti per prendersi cura della mare a causa di un intervento chirurgico. I primi a scoprire questa verità saranno proprio Armando e Marcello.

Armando e Marcello alla ricerca della verità su Anna

Armando, infatti, rientrerà da una consegna e dirà a Marcello che gli è sembrato di intravedere in giro Caterina, la mamma di Anna. Se così fosse, significherebbe che le due donne non sono mai partite per gli Stati Uniti per la fantomatica operazione chirurgica.

I due vorranno vederci chiaro, così Marcello deciderà di andare via da Milano per dirigersi verso Reggiolo, il paese di Anna.

Proprio qui Marcello avrà la conferma che quella di Armando non è stata solo una svista: Caterina non ha mai lasciato l'Italia insieme ad Anna.

Anna e la scioccante verità su Quinto

Nonostante ciò decideranno di non dire niente a Salvo, anche quando verranno a sapere che Anna sta per rientrare a Milano. Infatti il rientro della donna in città è previsto proprio il giorno seguente.

I sensi di colpa, però, vinceranno su tutto, e Armando e Marcello non se la sentiranno di tenersi questo macigno dentro e, soprattutto, di prendere in giro il loro caro amico, così decideranno di raccontargli tutto quello che hanno scoperto: Caterina sta benissimo e non è mai partita per l'America per sottoporsi a un urgente intervento chirurgico.

Salvo non potrà far altro che guardare in faccia la realtà e affrontare la moglie. Appena Anna rientrerà a Milano, verrà messa all'angolo dal marito, che vorrà sapere dove è stata per tutto questo tempo. La donna, messa alle strette, non potrà far altro che rivelargli una verità a dir poco "scioccante" che riguarderà il suo defunto marito Quinto.