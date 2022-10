Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, di lunedì 17 ottobre 2022, Antonino Spinalbese ha ricevuto alcune critiche, sia dalle due opinioniste, Sonia Bruganelli ed Orietta Berti che dalla sua amica cara Ginevra Lamborghini. Gli attacchi subiti non hanno lasciato l'ex di Belen Rodriguez indifferente ma, al contrario l'hanno toccato e, così, l'hair stylist si è sentito demoralizzato con la conseguenza che ha paura di essere considerato dal pubblico come una persona che in realtà non è.

Giaele, Carolina ed Antonella provano a tirare su di morale Antonino

All'interno della casa più spiata d'Italia, Antonino Spinalbese ha stretto un rapporto di amicizia con Giale De Donà, Carolina Marconi ed Antonella Fiordelisi. Le tre ragazze hanno tentato, nella giornata di ieri, martedì 18 ottobre 2022, di tirare su di morale Spinalbese. L'influencer, in modo particolare, ha fatto comprendere all'hair stylist che non ha sprecato un'occasione ed avrà sicuramente la possibilità di riscattarsi, affermando che un protagonista di un Reality Show fa vedere tutto ai telespettatori, sia i pregi che i difetti. Inoltre, l'ex di Belen è giunto secondo al televoto per decretare il preferito. Questo risultato importante è da interpretare positivamente per l'influencer, in quanto vuol dire che il pubblico andato ben oltre le apparenze, amando il gieffino in tutte le sue sfaccettature.

Le parole di Carolina Marconi

Carolina Marconi ha una buona considerazione di Antonino Spinalbese. Secondo la showgirl, l'hair stylist è una bella persona e ogni giorno ha la possibilità di apprezzarlo e conoscerlo sempre più. Il pubblico, probabilmente, non ha apprezzato la provocazione messa in scena con Fiordelisi. L'ex di Belen, parlando della sua impulsività, ha affermato che deve lavorare sulla parola aggiungendo che si sta trattenendo in questo percorso ma non per falsità.

Antonino ha l'intenzione di approfittare dell'esperienza nel Grande Fratello Vip 7 per migliorare come persona placando la propria irruenza. Infatti, ha sottolineato che gli capita di esplodere proprio perché tiene le sue emozioni dentro di sé. Se il 27enne campano dovesse essere eliminato dal reality show targato Mediaset sarebbe triste per l'immagine che è trapelata all'esterno.

"Ti devi lasciare andare", ha evidenziato Carolina Marconi, invitando Antonino ad esprimere tutto se stesso senza timori. La venezuelana è convinta, infatti, che l'hair stylist si sente ferito e, invece di chiudersi, dovrebbe raccontare il proprio dolore. Secondo Marconi, Spinalbese fa soltanto finta di stare bene quando in realtà non è così, invitandolo ad abbattere il muro che ha costruito fra sé e gli altri. Le tre amiche hanno continuato a parlare con Antonino e lo hanno confortato con un abbraccio.