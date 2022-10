Quella appena trascorsa, è stata una notte movimentata nella casa del GF Vip. Attilio ha litigato con Charlie e Alberto si è scagliato contro Edoardo perché stava disturbando tutti i concorrenti presenti in camera. De Pisis ha alzato la voce dopo aver sentito i "rumorosi" baci che Donnamaria si stava scambiando con Antonella sotto le coperte. Stuzzicato dal romano, il ragazzo ha ammesso di provare un forte fastidio nell'assistere inerme alle smancerie della coppia, quindi ha invitato entrambi a farlo altrove visto che vivono in oltre 300 mq.

Aggiornamenti sui protagonisti del GF Vip

Per giorni si è parlato di un interesse da parte di Alberto nei confronti di Edoardo e quello che è accaduto la notte scorsa nella casa del GF Vip sembra confermare tutto. Come raccontano i siti di Gossip il 20 ottobre, alcune ore fa c'è stata una discussione tra De Pisis e Donnamaria a causa di qualche bacio di troppo.

Mentre tutti i vipponi stavano cercando di prendere sonno, l'ex di Taylor Mega ha alzato la voce per protestare per le rumorose effusioni che si stavano scambiando il romano e Antonella. "Ma c'è tutta la casa, perché dovete 'pomiciare' proprio qui? Andate in giro e non fatelo in questa stanza", ha sbottato il ragazzo tra le mura di Cinecittà.

Il punzecchiamento al giovane inquilino del GF Vip

Edoardo ha cercato di giustificarsi dicendo che stava soltanto parlando a voce molto bassa, ma Alberto non ha voluto sentire ragioni ed ha aggiunto: "Questa cosa mi dà fastidio. Anche Cristina si è lamentata. Ci sono 300 mq di casa". De Pisis ha definito "inopportune" le smancerie che Donnamaria e Fiordelisi si stavano scambiando in camera da letto, e l'ha sottolineato con queste parole: "C'è tutta la casa a disposizione per fare queste cose, proprio nella stanza dove ci sono altre persone?

Ragiona con la testa".

Il volto di Forum non si è scusato perché secondo lui non stava invadendo gli spazi di nessuno, ma Alberto l'ha presa sul personale e ha tuonato: "C'ero anch'io e mi dà fastidio. Non è solo il bacio, anche le lunghe chiacchierate. Tu non sai quello che sento". I telespettatori del Gf Vip hanno avuto la sensazione che il giovane influencer fosse arrabbiato anche per la gelosia che starebbe crescendo in lui da quando tra Antonella ed Edoardo è nato l'amore.

Attesa per la nuova puntata del GF Vip

"Hai fatto un monologo di 20 minuti", si è conclusa così la discussione notturna che hanno avuto Edoardo e Alberto in camera da letto. De Pisis non ha mai nascosto di provare un forte interesse per Donnamaria, anzi ha ammesso che sin dall'inizio dell'avventura ha avuto un trasporto mentale nei suoi confronti, un coinvolgimento che va al d là dalla banale attrazione fisica. Il protagonista di Forum, però, ha sempre detto che nel suo cuore c'è Antonella, ma alcuni gesti che ha fatto (baci sulle labbra e ammiccamenti durante i balli) potrebbero aver illuso il coinquilino.

Oggi, giovedì 20 ottobre, Alberto rischia di essere eliminato perché è al televoto con cinque concorrenti.

Chi riceverà meno preferenze dal pubblico tra l'ex di Taylor Mega, Cristina Quaranta, Giaele De Donà, George Ciupilan, Attilio Romita e Antonino Spinalbese, dovrà lasciare definitivamente il reality-show (dopo quella di Gegia, è in arrivo la seconda esclusione ufficiale di questa edizione). Questa sera, poi, la gente a casa assisterà al ritorno di Marco Bellavia, pronto a confrontarsi con gli ex coinquilini a qualche settimana di distanza dalla sua uscita di scena per problemi legati alla sua precaria salute mentale.