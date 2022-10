Arrivano alcune novità in merito al personaggio Damiano Renda: nelle prossime puntate di Un posto al sole, l'agente di scorta avrà sempre più spazio e non solo in merito al suo rapporto con Viola. Le anticipazioni confermano infatti che tale personaggio si ritaglierà un ruolo tutto suo nel cast e verrà quindi approfondita la sua situazione familiare.

In queste ore, stanno spuntando delle teorie in merito al figlio e alla ex moglie, che sono stati menzionati nell'episodio del 19 ottobre e che potrebbero essere in realtà Antonello e la new entry che ha il volto dell'attrice Silvia Napoleone.

Un posto al sole: Damiano si avvicina ad Antonio e Viola

Nelle prossime puntate di Upas, Damiano (Luigi Miele) si avvicinerà sempre più a Viola (Ilenia Lazzarin). Il fatto di avere una situazione familiare per certi versi analoga potrebbe sicuramente far saldare il loro legame. L'agente di scorta, inoltre, avrà il merito di riuscire a restituire il sorriso al piccolo Antonio (Eduardo Scafora), che sta soffrendo molto a causa della mancanza di suo padre.

Non viene svelato come farà precisamente, ma sta di fatto che il suo gesto gli farà "guadagnare punti" anche con Viola. In queste ore però sono trapelati alcuni altri interessanti dettagli in merito a questo personaggio.

Upas: una nuova famiglia in arrivo

Di recente è stato svelato che Damiano ha una moglie, da cui si è separato, e un figlio. Al momento non sono stati forniti indizi che possano svelare la loro identità, ma alcune notizie trapelate nei giorni scorsi potrebbero fornire una risposta. A breve è previsto l'ingresso del cast dell'attrice Silvia Napoleone in un ruolo non ancora specificato.

Da quanto trapelato l'attrice apparirà per la prima volta il 18 e il 28 novembre.

Parallelamente a questa notizia è stato confermato anche il ritorno di Antonello Schisa (Gennaro Filippone), il bambino problematico ideatore della web challenge. Risulta difficile stabilire se i tre possano effettivamente rappresentare un quadretto familiare.

Dal punto di vista del casting potrebbero in effetti essere madre, padre e figlio, inoltre va considerata anche la componente "trama".

Damiano avrà sempre maggiore spazio nelle trame

Damiano e Antonello hanno il cognome diverso, ma il bambino potrebbe portare quello della madre, il cui nome non è stato ancora svelato. Se il ragazzino, che ha fatto perdere la testa a Bianca, fosse in effetti il figlio di Damiano, tutto si ricollegherebbe a Viola e i nuovi personaggi verrebbero presentati nel delicato contesto scolastico. Va ricordato che Antonello ha spinto la sua compagna di classe Gaia (Sofia Prisco) a farsi un selfie estremo, mettendola seriamente in pericolo di vita. Tale vicenda non è mai stata chiusa realmente e l'innesto dei suoi genitori (o almeno di uno dei due) potrebbe dare nuova linfa a questa vicenda.

In ogni caso, che Damiano sia coinvolto o meno in questa storyline c'è la conferma che, nelle prossime puntate, il suo personaggio avrà sempre più spazio. A breve sarà infatti protagonista di una trama molto delicata, ma per scoprire se le le ultime teorie sono esatte o meno occorrerà attendere i prossimi giorni.