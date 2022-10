Mirko Gancitano è un videomaker, attore e inviato tv di 30 anni, originario di Marzara del Vallo. È legato sentimentalmente a Guenda Goria ed è il migliore amico e testimone di nozze di Alex Belli.

In questa intervista rilasciata in esclusiva a Blasting News, Gancitano parla della sua esperienza a “La pupa e il secchione” e dei suoi progetti futuri.

L’intervista

Ciao Mirko, parlaci di te, che tipo di persona sei? Quali sono i tuoi hobby e le tue passioni?

“Sono un ragazzo normalissimo, cerco e spero di rimanere una persona umile, perchè è grazie alla semplicità che riesco a rapportarmi ed avere ascolto con gli altri.

Con l’umiltà sto riuscendo passo dopo passo a raggiungere tutti i miei sogni e obiettivi. I miei hobby e passioni sono legate principalmente al mondo dei viaggi, sin da piccolo cerco di prendere qualcosa da ogni posto che visito, cercando sempre di non fermarmi alle apparenze. Cerco quando mi è possibile, non solo per lavoro, di raccontare ciò che vedo attraverso la mia camera, cercando di trasmettere agli altri ciò che provo io guardando quei posti”

Hai studiato e lavori come videomaker, cosa ti ha spinto a intraprendere questo percorso?

“In realtà io ho studiato comunicazione media e pubblicità, per poi approfondire tutto ciò che riguarda il mondo audiovisivo, critica cinematografica, tecnica di linguaggio dei new media, la filmografia di Charlie Chaplin con i film dagli anni venti fino ad oggi, facendomi un’ampia cultura su tutto ciò che riguarda il cinema.

Essere diventato un videomaker hindi, non nasce dai studi che ho fatto, ma da una mia passione”.

Hai partecipato in qualità di secchione all’ultima edizione de “La Pupa e il secchione”; cosa ti ha spinto a partecipare al programma? Cosa ti ha lasciato a livello personale e professionale quell’esperienza?

“In realtà è stata una sfida, non pensavo di poter rimanere dentro una casa perdendo tempo e rimanendo lontano dai miei affetti.

Tutto è cominciato da una sfida per poi trasformarsi in divertimento, all’interno del programma ho avuto l’opportunità di conoscere con le quali oggi ho ancora ottimi rapporti. A livello personale mi ha lasciato delle amicizie, che è forse la cosa più importante”.

C’è un programma Tv a cui ti piacerebbe partecipare in futuro?

“Quelli che sto facendo, questa estate ho fatto l’inviato per Camper su Rai1, andando in giro per l’Italia come un turista, dalla Sicilia fino al Nord Italia, raccontando la storia di questi posti che abbiamo visitato. Da sabato 22 ottobre comincerò una nuova esperienza, sarò uno degli inviati di Top su Rai2, e anche lì farò il turista quasi per caso. La prima tappa sarà il Festival del cinema di Roma dove avrò l’opportunità di raccontare tutto ciò che è accaduto durate questa fantastica kermesse. Consiglio di seguirlo, è un programma nel segno del Made in Italia, dell’artigianalità, di tutto ciò che di bello c’è nel nostro paese!”.

Quali sono i tuoi progetti e obiettivi futuri?

“Sto seguendo attualmente la regia di Federica de Denaro su Linea Verde e chissà se il futuro ci regali delle belle sorprese.

Ho in cantiere con la mia compagna, Guenda Goria, di portare avanti il nostro progetto dove promuoviamo l’Italia e c’è la possibilità di aprire un magazine dedicato al viaggio e un progetto radiofonico e televisivo”.

Un saluto da fare ai nostri lettori?

“Faccio un augurio a tutti di buona vita, speriamo che in questo anno ci sia una ripartenza per tutti, soprattutto per i lavoratori dello spettacolo, una categoria che ha subito molto durante gli anni di pandemia”.