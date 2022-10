Dopo un paio di giorni di gelo, Daniele ed Elenoire hanno avuto un confronto tra le mura del Grande Fratello Vip. La concorrente ha ribadito di sentirsi presa in giro, così Dal Moro si è innervosito e ha iniziato ad urlarle contro tutto quello che pensa di lei. Il ragazzo si è mostrato adirato per quanto la Ferruzzi sta raccontando sul loro rapporto, tant'è che l'ha descritta come una persona bugiarda e maleducata. La vippona, invece, ha chiuso definitivamente ogni discussione invitando il coinquilino ad abbassare i toni e ad essere meno aggressivo.

La sfuriata al Grande Fratello Vip

Esattamente come successo a Luca qualche settimana fa, anche Daniele ha perso le staffe con Elenoire per quanto sta raccontando sul loro rapporto. Dopo qualche giorno di silenzio, i due concorrenti del Grande Fratello Vip si sono dunque ritrovati in giardino per cercare di chiarire i loro rispettivi dissapori.

Nel sentire Ferruzzi ribadire che non può aver travisato alcuni suoi atteggiamenti affettuosi, Dal Moro ha perso le staffe e ha cominciato ad inveire contro la compagna d'avventura.

"Sei una bugiarda, racconti cose che non faccio. Devi stare molto attenta quello che dici, non avrò più pietà", ha esordito il ragazzo nello sfogo che i siti specializzati in Gossip stanno riportando oggi, la mattina del 27 ottobre.

Mentre la star del web cercava d'intervenire nella discussione, l'ex tronista di Uomini e Donne ha aggiunto: "Sei una maleducata, mi stai urlando in faccia da giorni".

Il distacco definitivo al Grande Fratello Vip

"Vai a quel paese, ora mi hai rotto. Con te non ci parlo più, non ti ho fatto niente", ha detto ancora Daniele in preda ad un vero e proprio attacco d'ira.

Il giovane è arrivato alla conclusione che cercare di comunicare con Ferruzzi sarebbe impossibile perché lei avrebbe delle certezze che nessuno può toglierle dalle testa: "Sono giorni che mi sparli addosso, ora basta".

Dal Moro si è anche lamentato del fatto che Elenoire si starebbe confidando con tutti gli altri inquilini della casa, ai quali starebbe raccontando tutti i dettagli del rapporto ormai incrinato con il compagno d'avventura.

"Vai in giro a parlare con tutti, io non lo faccio", ha chiosato il ragazzo prima che la vippona mettesse un punto alla conversazione e al loro legame in generale.

"Stai facendo un circo, basta sceneggiate. Io non sono pazza e non mi interessa delle telecamere", ha esordito la star del web nella replica alla sfuriata di Daniele.

Attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip

Elenoire si è detta spiazzata dalla reazione sopra le righe di Dal Moro, tant'è che si è rifiutata di portare avanti il loro dialogo: "Io non faccio queste sceneggiate e tu sei troppo aggressivo".

"Non è questo il modo, sono ferita ed arrabbiata", ha detto ancora la concorrente del Grande Fratello Vip 7 l'altra sera.

Daniele però non ha indietreggiato neppure di un millimetro, anzi ha alzato ancora di più la voce perché il suo messaggio non stava arrivando a destinazione.

"Ma perché mi aggredisci così? Tra un po' mi metti le mani addosso", ha proseguito Ferruzzi con un tono pacato.

La conversazione tra i due protagonisti del reality Mediaset si è conclusa con la promessa di Elenoire di non rivolgere più la parola al compagno d'avventura, col quale non intende essere neppure amica dopo la sfuriata di queste ultime ore.

Secondo Ferruzzi, dunque, questo rapporto non si potrebbe più recuperare perché Daniele avrebbe superato ogni limite gridandole contro e negando di essersi avvicinato a lei anche fisicamente; la vippona, infatti, sostiene che tra lei e Dal Moro ci sarebbero stati baci e "toccamenti" prima che si esponesse parlando di sentimenti.