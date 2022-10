Luca Salatino annuncia il suo ritiro dal GF Vip 7. A poche ore dalla messa in onda della puntata serale del Reality Show, prevista per lunedì 10 ottobre su Canale 5, l'ex tronista di Uomini e donne ha svelato ai suoi compagni di gioco di aver preso questa decisione.

Il 30enne romano è apparso convinto della sua scelta, rivelando che comunicherà la sua decisione ad Alfonso Signorini durante la diretta della trasmissione.

Luca Salatino pronto a lasciare il GF Vip 7

Le ultime ore sono state particolarmente complicate per Luca, protagonista di una serie di accesi scontri con alcuni dei suoi compagni di gioco, tra cui Cristina Quaranta.

Nel pomeriggio del 9 ottobre, l'ex volto di Uomini e donne ha annunciato di aver preso una decisione importante in merito al suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Luca, senza troppi giri di parole, ha affermato che durante la puntata serale del 10 ottobre dirà ad Alfonso Signorini di voler lasciare il programma.

"Domani riferirò ad Alfonso la mia decisione: non voglio più starci qui", ha dichiarato Salatino nella casa, sfogandosi con alcuni dei suoi compagni di avventura.

'Qui fanno giochetti e trucchetti', sbotta Luca, annunciando il suo addio al GF Vip

L'ex tronista di Uomini e donne non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di coloro che non considera delle persone leali all'interno del reality show.

"Questo gioco non fa per me. Qui fanno giochetti e trucchetti", ha sottolineato Luca, aggiungendo che da quando è iniziata la sua avventura al GF Vip è stato più il tempo in cui è stato male, piuttosto che quello in cui si è trovato bene e in armonia con il resto del gruppo.

"Non ho più motivazioni per restare", ha sentenziato Luca, senza nascondere di essere anche dispiaciuto per tutte quelle persone che hanno creduto in lui e che speravano di vederlo arrivare fino alla fine di questa settima edizione del reality show, magari nelle vesti di vincitore.

La scelta dell'ex tronista Luca Salatino sul Grande Fratello Vip

"Io penso a ciò che mi fa stare bene", ha chiosato Luca al GF Vip. Subito dopo lo chef romano ha aggiunto che la sua decisione è dettata anche da quanto è accaduto a Marco Bellavia, che ha scatenato diverse polemiche sia dentro che fuori la casa.

E così, nel corso della puntata di lunedì 10 ottobre, dovrebbe esserci l'annuncio ufficiale e l'addio di Luca Salatino al programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini.