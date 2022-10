Continuano ad andare in onda su Canale 5 gli appuntamenti con Viola come il mare. Le vicende di Francesco Demir e Viola Vitale continueranno ad intrecciarsi sempre di più. Nonostante i telespettatori sperassero in una relazione tra i due protagonisti, almeno per il momento, i due seguiranno strade diverse. Le anticipazioni della quarta puntata che andrà in onda il 21 ottobre, ci rivelano che la giornalista continuerà ad essere attratta da Raniero, l'imprenditore conosciuto nel corso delle sue indagini sulla via della ricerca del padre. Diversa sarà la vicenda per l'ispettore capo.

Demir infatti, era stato attratto da Farah, ma dopo aver scoperto le sue bugie, il suo interesse sembrerà calare drasticamente.

Anticipazioni Viola come il mare del 21 ottobre: Viola vuole trascorrere ancora più tempo con Raniero

Come ci rivelano le anticipazioni della quarta puntata, in onda il 21 ottobre, Viola sarà sempre più convinta che Raniero sia l'uomo giusto per lei. La donna vorrà trascorre con l'imprenditore più tempo possibile, in modo tale che il loro rapporto possa solidificarsi sempre di più. La giornalista decide di programmare un fine settimana romantico con Raniero, ma purtroppo le cose non andranno come da lei previsto. La giornalista infatti, dovrà fare i conti con un brutto raffreddore.

A porre nuovi ostacoli, ci sarà il clima di tensione che si respirerà all'interno della redazione dove lavora. Tutti sembreranno essere in apprensione per la morte della ristoratrice Luisa Palazzo. Purtroppo per Viola, il weekend romantico da lei organizzato salterà.

Spoiler Viola come il mare, puntata 21/10: Demir fa un passo indietro con Farah

La relazione tra Francesco e Farah sembrerà fare un passo indietro. Demir non si sentirà più attratto dalla ragazza. Demir tornerà ad occuparsi di lei solo quando verrà a conoscenza della sua fuga dal centro di accoglienza che la ospita. Intanto, in redazione arriva la notizia di un nuovo caso di omicidio.

Si tratta dell'avvocato Graziosi. Viola inizierà a darsi da fare per scoprire il più possibile sul caso. Sarà proprio nel ben mezzo delle indagini, che l'ex Miss Italia scoprirà un segreto importante che riguarda la sua collega Tamara.

Nonostante il weekend romantico tra Raniero e Vitale sia saltato, i due sembreranno più complici che mai. Viola deciderà così che sia arrivato il momento di parlare al suo fidanzato della malattia che l'ha spinta a venire a Palermo per ritrovare suo padre. Proprio il padre, infatti, potrebbe darle una mano nella risoluzione dei suoi problemi di salute. Purtroppo, però, prima che la giornalista possa confessare a Raniero della sua malattia, quest'ultimo verrà già a saperlo.