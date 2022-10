Grande Fratello Vip 7 di nuovo nella bufera: Marco Bellavia, dopo essere uscito dalla casa di CineCittà, continua ad essere osservatore attento delle dinamiche che si creano tra i suoi ex coinquilini. All'ex volto di Bim Bum Bam non è sfuggito il modo in cui Elenoire Ferruzzi si sta comportando nei confronti di Nikita Pelizon. E mentre il team di Nikita ha chiesto ufficialmente attraverso i social che vengano presi provvedimenti seri nei confronti di Elenoire, Marco si è esposto chiedendone addirittura la squalifica. Di certo Alfonso Signorini non potrà ignorare durante la prossima puntata del reality la 'rivolta' che sta avendo luogo sul web dopo che Ferruzzi, al culmine di atteggiamenti disdicevoli nei riguardi della coinquilina, ha sputato per terra dopo il suo passaggio.

Marco si espone in favore di Nikita

Sul web, nelle ultime ore, i telespettatori del Grande Fratello Vip stanno chiedendo a gran voce che Elenoire venga esclusa in maniera immediata del gioco. A lanciare un hashtag ad hoc su Twitter è stato Marco Bellavia. #elenoireferruzzisqualificata: questa è la richiesta dell'ex volto di Bim Bum Bam che dopo essere stato vittima dell'atteggiamento ai limiti del bullismo dei concorrenti del reality sta prendendo adesso le difese di Nikita, anche lei presa di mira dagli inquilini della casa più spiata d'Italia, con affermazioni che la denigrano e per lo più campate in aria.

'Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata.

Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui...' ha scritto Marco sui social che poi è andato avanti con altri Tweet tesi a dare credito alle sue parole. Bellavia ha sottolineato che non solo Ferruzzi ha detto che Nikita 'porta iella', ha anche sputato per terra dopo che Pelizon è passata davanti a lei come atto di estremo disprezzo nei confronti della coinquilina.

E come se non bastasse, recandosi in confessionale, Elenoire ha attaccato Nikita anche per il suo aspetto fisico, paragonando con cattiveria il suo naso a quello di Pippo Franco e invitandola poi a rivolgersi alla chirurgia estetica per migliorare.

Web in rivolta contro Ferruzzi

Un atto quest'ultimo, che unito a tutti gli altri, ha fatto insorgere il web, compreso Marco che dopo aver visto in prima persona quanto l'indifferenza e le parole negative possono influire sulla salute mentale si è esposto.

E di certo le sue parole, a cui fanno eco tutte quelle del popolo del web, non possono essere ignorate da Signorini che tanto si è speso per parlare con i concorrenti dopo il caso 'Bellavia' che ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini ed all'eliminazione di Giovanni Ciacci con un televoto flash.

Allora anche Elenoire fu redarguita dal conduttore ma a quanto pare il 'mea culpa' fatto da tutti i concorrenti a poco è servito se a distanza di qualche settimana il pubblico a casa deve assistere ancora a certe scene. 'Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo', ha scritto Marco in un latro Tweet sintetizzando quello che il pubblico del reality pensa,