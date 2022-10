Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in merito alle puntate che andranno in onda nella fascia pomeridiana di Rai 1 da lunedì 31 ottobre a venerdì 4 novembre, sono piene di sorprese e di colpi di scena. Scendendo nei minimi particolari, Matilde Frigerio proporrà a Vittorio Conti di lanciare una linea di prodotti di biancheria intima di lusso in vendita all’atelier. Nel frattempo, Flora Gentile Ravasi umilierà Maria Puglisi, mentre Umberto Guarnieri vorrà colpire Marco di Sant’Erasmo per costringere Adelaide a cedergli le sue quote del Paradiso.

Salvatore Amato, dopo aver scoperto la verità su Quinto Reggiani, sarà sempre più preoccupato per la sua storia con Anna Imbriani. Armando Ferraris, infine, scoprirà lo scheletro nell’armadio di Vito Lamantia.

Il Paradiso delle Signore, trame puntate al 4 novembre: Anna vuota il sacco

Anna, messa all’angolo, rivelerà a Salvatore che è partita per l’America per verificare una notizia appresa dopo il suo matrimonio con il giovane Amato. Scendendo nei dettagli, la madre della piccola Irene dirà al suo amato che il suo primo marito è ancora vivo e che per tutto questo tempo è stato tenuto prigioniero in una prigione dell’America del Sud. Aggiungerà di aver inscenato la finta operazione di Caterina per cercare di salvarlo.

In un momento di confidenza, Ezio Colombo dirà a Gloria Moreau di aver messo in pratica i consigli di don Saverio, ovvero, di lasciare la sua casa a Veronica e di andare a vivere in una pensione per non rischiare la denuncia di concubinaggio. Maria riceverà l’ennesima umiliazione da Flora e troverà conforto da Vito. Dopo il drammatico confronto, Salvatore e Anna si riavvicineranno gradualmente.

A Matilde verrà una brillante idea e proporrà a Vittorio di lanciare una nuova collezione di biancheria intima di lusso al Paradiso delle Signore. E così, i due decideranno di organizzare un evento a tema per promuovere i nuovi corsetti. Questa volta il tema sarà proprio Il Gattopardo e il signor Conti inviterà la moglie di Tancredi a ballare il valzer con lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 7: Armando smaschera Vito

Durante le indagini, Armando finalmente scoprirà che cosa si cela dietro la maschera di Vito. Flora, dopo aver subito un’aggressione da parte di Adelaide, andrà a raccontare tutto al suo amato Umberto. Il banchiere, stanco di questa ostilità da parte della sua ex fidanzata, escogiterà un piano per tenerla sotto schiaffo. Questa volta a pagare i conti della loro rivalità sarà proprio Marco di Sant’Erasmo. Nel dettaglio, il banchiere vorrà colpire il nipote di Adelaide per ottenere finalmente le sue quote del Paradiso delle Signore. Solo così potrà riprendere in mano il comando dell’atelier. La contessa, non riuscendo più a tenere segreto il ricatto di Umberto, racconterà tutto a Matilde.

Salvatore non riuscirà a togliere dalla testa il fatto che Quinto sia ancora vivo e che potrebbe riprendersi sua moglie e la piccola Irene. Anna cercherà di consolare il suo amato, rassicurando che Irene continuerà a far parte della sua vita. Armando, intanto, metterà Vito con le spalle al muro, chiedendo spiegazioni sulla foto di Maria che custodisce nel suo portafoglio. Il giovane contabile, a questo punto, rivelerà al signor Ferraris data e luogo di nascita, aggiungendo di essere a Milano perché profondamente innamorato della giovane Puglisi.

Vittorio spinge Matilde a raccontargli tutta la verità nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che saranno trasmesse nella prima settimana di novembre su Rai 1, Anna cercherà di risollevare l’animo di Salvatore, proponendo di partire per un viaggio insieme.

Matilde si appresterà a lasciare Milano di nascosto per via del ricatto di Umberto, ma Vittorio, dopo aver assistito a una forte discussione tra Adelaide e Umberto, bloccherà la Frigerio costringendola a raccontargli tutta la verità. E così la moglie di Tancredi vuoterà il sacco e il signor Conti deciderà di aiutare Marco a risolvere la questione. Roberto fornirà dei suggerimenti a Vittorio e quest’ultimo si presenterà a Villa Guarnieri per cercare di risolvere la cosa nel migliore dei modi.

Quinto Reggiani fa il suo ingresso in Caffetteria

Quinto si presenterà a sorpresa in Caffetteria. Grazie a Vittorio, l’articolo di Marco sul disastro del Vajont verrà pubblicato nel nuovo numero del Paradiso Market.

Questa notizia non sarà ben accolta da Umberto, che sarà costretto a studiare un nuovo stratagemma per ottenere le quote del Paradiso di Adelaide. Successivamente, il commendatore Guarnieri avrà uno scontro molto acceso con Vittorio che, al contrario, Matilde gli riserverà un ringraziamento speciale per questo atto di gentilezza.

Salvatore organizzerà un incontro tra Quinto e Anna, ma quando li vedrà insieme, deciderà di riprendere in mano la sua vita sentimentale e di non permettere a Quinto di portagli via anche la piccola Irene. Maria deciderà di non prendere parte all’evento che si terrà al Paradiso delle Signore, ma un impegno imprevisto la costringerà a uscire da sola di sera. Vito la incontrerà casualmente e si proporrà, quindi, di essere il suo accompagnatore. Al Paradiso delle Signore si terrà la festa a tema, e Vittorio e Matilde si concederanno un ballo sulle note de Il Gattopardo.