Elenoire Ferruzzi si trova al centro delle polemiche del GFVip 7. Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 ottobre, la concorrente milanese è stata protagonista di un forte scontro con gli autori. Nel video immortalato da un utente di Twitter, si sente Elenoire inveire contro gli autori del Reality Show: alla base dello sfogo di Ferruzzi, ci sarebbe il due di picche ricevuto da Daniele Dal Moro.

Daniele non ricambia le attenzioni di Ferruzzi

Nei giorni scorsi, Elenoire Ferruzzi ha confidato a Giaele De Donà di essere attratta da Daniele Dal Moro.

Nell'11^ puntata del GFVip 7, la diretta interessata si è lasciata andare ad una scenata di gelosia: la concorrente ha ammesso di essere infastidita da Nikita, perché passerebbe troppo tempo con il 32enne di Verona.

Nella serata di martedì 25 ottobre, Daniele parlando con Giaele ha precisato di non essere interessato ad Elenoire. Il diretto interessato ha ribadito di vederla solamente come un'amica, quindi nel momento in cui Ferruzzi ha chiesto di più da lui e si è arrabbiata per le attenzioni non ricevute il 32enne ha preferito distaccarsi.

Notte di tensioni nella Casa di Cinecittà

L'ennesimo due di picche ricevuto da Elenoire Ferruzzi l'ha portata ad avere un duro sfogo all'interno del confessionale.

Su Twitter, un utente ha pubblicato il video in cui si sente la concorrente urlare contro gli autori. A un certo punto della clip, Elenoire ha addirittura mandato gli autori a quel paese.

La reazione di Ferruzzi potrebbe essere dettata dalla delusione. La concorrente è convinta che sia Luca Salatino che Daniele Dal Moro non siano indifferenti al suo fascino, ma per via della sua situazione - Elenoire è una donna trans - avrebbero pudore.

Non è escluso che gli autori abbiano cercato di far capire alla concorrente che spesso vede delle cose che non ci sono. D'altronde nei primi giorni di GFVip 7, Elenoire Ferruzzi aveva insinuato che Luca non fosse realmente innamorato di Soraia ma fosse interessato a lei. Ora, però, all'interno della Casa si è creata la stessa identica situazione con Daniele.

ELENOIRE CHE URLA E MANDA A FANCULO GLI AUTORI IN CONFESSIONALE #gfvip pic.twitter.com/krQA1lhN6v — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 25, 2022

Il commento di alcuni telespettatori

Il video comparso su Twitter in cui Elenoire dice di non avere travisato nulla con Daniele, è stato oggetto di discussione tra alcuni utenti.

La maggior parte delle persone ha sostenuto che Ferruzzi spesso si faccia dei film. Un utente è rimasto spiazzato, perché Elenoire ha insultato gli autori del reality show. Un altro utente ha affermato: "Sempre peggio". Un telespettatore ha descritto Elenoire Ferruzzi come una persona volgare. Infine, c'è chi si è augurato che presto Elenoire possa venire squalificata per avere sputato per terra dopo il passaggio di Nikita Pelizon.