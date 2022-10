Ormai è certo, non c’è nessun ritorno di fiamma in vista per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. A confermarlo ci pensa l’esperto di Gossip Amedeo Venza tramite le sue storie su Instagram dove ha scritto in maniera sibillina: “Michelle smentisce il ritorno con Trussardi? Beh lui scrive a diverse donne, tra cui anche un’ex dama del Trono Over”. Il giornalista non si è lasciato sfuggire altri dettagli ma il popolo social, sempre molto attento, è quasi sicuro che la misteriosa donna in questione sia Pamela Berretta, già nota ai telespettatori per aver partecipato come dama al Trono Over di Uomini e donne nell’edizione 2021/2022.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: un ritorno di fiamma che non c’è mai stato

Risale allo scorso gennaio l’improvvisa fine della lunga storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, che si sono detti addio dopo una relazione durata ben dieci anni e due figlie, Sole e Celeste, nate dal loro rapporto. Risalgono solo a qualche giorno fa le indiscrezioni fatte trapelare dal settimanale Chi, secondo il quale i due sarebbero tornati ad essere una famiglia, complice il nono compleanno della figlia Sole. A quanto pare però la realtà dei fatti è un’altra ed è ben lontana dal ritratto felice che aveva fatto intendere il settimanale. A giudicare dalle reazioni fatte trapelare da Michelle Hunziker sui social, sembra che gli unici a credere a un ricongiungimento della coppia fossero le testate giornalistiche e i fan.

Era stata infatti proprio la showgirl svizzera, solo qualche giorno fa, a smentire velatamente le voci di un possibile riavvicinamento tra lei e Tomaso Trussardi pubblicando un post sibillino sulla sua pagina Instagram. “Io che leggo i giornali in questi giorni”, aveva scritto a margine di un collage di fotografie che la ritraevano in una serie di espressioni che andavano dal perplesso all’annoiato, dall’incredulo al divertito.

Era evidente quindi che Michelle Hunziker volesse alludere proprio a quelle insistenti voci che la volevano di nuovo insieme a Tomaso Trussardi e che oggi si sono rivelate del tutto infondate. Eppure i segnali di un possibile ricongiungimento erano parsi a tutti piuttosto evidenti quando la showgirl, dopo una breve relazione con Giovanni Angiolini, aveva prontamente pubblicato un selfie in cui la si vedeva indossare di nuovo la fede nuziale.

Solo qualche settimana dopo lo stesso Tomaso Trussardi era stato paparazzato proprio mentre entrava a casa di Michelle Hunziker per trascorrerci, secondo i ben informati, tutta la notte. Infine è arrivata l’indiscrezione di Chi, che parlava esplicitamente di un ricongiungimento familiare. L’ennesimo colpo di scena di queste ultime ore però ci descrive una realtà completamente diversa che sembra mettere la parola “fine” su un eventuale ritorno di fiamma tra i due.

Pamela Berretta sarebbe la nuova fiamma di Tomaso Trussardi

Il nome di Pamela Berretta potrebbe risultare sconosciuto ai più, ma i telespettatori più assidui sicuramente la ricorderanno per la sua partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne nella stagione 2021/2022.

La dama ebbe una travagliata storia d’amore con Enzo Capo, con cui uscì dal programma, per poi rientrare da single qualche mese dopo a seguito della burrascosa rottura. Oggi la bella trentottenne pugliese dirige un’accademia di formazione professionale per estetisti e stando alle ultime indiscrezioni sarebbe proprio la donna misteriosa con cui Tomaso Trussardi avrebbe iniziato una frequentazione. Il popolo social ha individuato in lei la figura della “ex dama del Trono over” in quanto Pamela Berretta risulta essere anche una grande amica di Amedeo Venza.