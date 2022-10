Al GFVip 7 continua a tenere banco il ritiro di Marco Bellavia. Maryanna Bosis ha sostenuto che l'ex compagno abbia messo in atto una strategia per tornare a far parlare di sé stesso. La diretta interessata sembra non avere dubbi sul suo ex: "Sa benissimo cosa deve fare".

La versione della sua ex

Marco Bellavia ha lasciato la casa di Cinecittà il 1° ottobre: il concorrente, a causa di un forte stress procurato anche dai giudizi dei suoi compagni d'avventura, ha deciso che era meglio abbandonare il gioco.

In una recente intervista la sua ex compagna - Marco e Maryanna sono stati insieme dal 2016 al 2020 - ha sostenuto che Bellavia stia recitando: "Non ha mai accettato che la tv gli avesse chiuso le porte in faccia".

Dunque, secondo Maryanna per l'ex conduttore di Bim Bum Bam la partecipazione al Grande Fratello Vip sarebbe una grande rivincita. Per Bosis, Bellavia era consapevole che in un Reality Show si ricevono consensi dai telespettatori con una relazione che faccia sognare o mostrando le proprie fragilità: "Ha ottenuto l'attenzione che da tempo la tv non gli dava più".

Maryanna non crede alla storia con Pamela Prati

Nel corso dell'intervista la ex di Marco Bellavia ha affermato: "Credo proprio che ci stia marciando". La diretta interessata ha confidato di non credere neanche all'interesse del 57enne nei confronti di Pamela Prati: Maryanna ritiene che la showgirl sarda sia bellissima, ma non sarebbe il tipo di donna che piace a Marco.

Maryanna ha rivelato di aver trovato al GFVip 7 un uomo diverso da quello che aveva conosciuto. Bosis ha precisato che lui non è un bugiardo, ma non è uno sprovveduto: "Conosce bene le dinamiche televisive". A detta della diretta interessata, dietro all'atteggiamento di Marco ci sarebbe una strategia.

Marco avrebbe contattato la sua ex dopo il GFVip 7

Prima di concludere Maryanna Bosis ha spiegato di essere stata contattata da Marco Bellavia.

Nello specifico, l'ex concorrente del GFVip 7 le avrebbe mandato un messaggio pieno di rabbia: "Diceva che era giunto il momento di cavalcare l'onda". Stando alla versione della donna, Marco avrebbe rivelato di non avere più bisogno della sua ex compagna, perché il pubblico del piccolo schermo si sarebbe accorto di lui.

Inoltre, Maryanna ha confidato che Bellavia l'ha invitata a riprendersi la macchina che gli aveva regalato perché tanto non ne avrà più avuto bisogno. Tra i piani dell'ex concorrente, ci sarebbe anche la pubblicazione di un libro che sta scrivendo. Maryanna Bosis ha così commentato il messaggio ricevuto da Marco Bellavia: "Non mi sembrano messaggi di uno che piange a terra nel corridoio".